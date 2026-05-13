Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că i-a cumpărat ketamină actorului Matthew Perry

Actorul avea 54 de ani când a murit. Foto: Getty Images

Un fost producător de la Hollywood a fost condamnat la doi ani de închisoare de către un tribunal din Los Angeles pentru că i-a cumpărat ketamină actorului Matthew Perry, relatează Agerpres. Vedeta din serialul „Friends” a murit ulterior după o supradoză.

La doi ani și jumătate de la moartea actorului Matthew Perry, Erik Fleming a pledat vinovat și a recunoscut că a cumpărat 50 de flacoane de ketamină de la un dealer, droguri pe care i le-a dat apoi asistentului personal al vedetei. Acesta din urmă i-a injectat drogul care l-a ucis.

Moartea lui Matthew Perry, găsit inconştient în cada sa cu hidromasaj în octombrie 2023, a şocat Hollywood-ul. Actorul, care avea 54 de ani când a murit, a vorbit public și a scris o carte despre problemele sale legate de dependența de droguri.

Artistul lua ketamină sub supraveghere ca parte a terapiei pentru depresie. Dar acest anestezic legal este uneori utilizat în mod abuziv în scopuri stimulatoare sau euforice, iar Matthew Perry a recidivat în dependenţă în toamna anului 2023, potrivit anchetei.



Erik Fleming, în vârstă de 55 de ani, era o cunoştinţă a lui Matthew Perry, care a avut un oarecare succes la Hollywood la începutul anilor 2000. A produs în special reality show-ul „The Surreal Life” şi a regizat filmul „My Brother the Pig”, cu Scarlett Johansson şi Eva Mendes în rolurile principale.



Ancheta a dezvăluit că acesta a obţinut drogurile de la Jasveen Sangha, o traficantă cunoscută în unele cercuri drept „regina ketaminei”, condamnată și ea în acest dosar la 15 ani de închisoare.

„Ştergeţi toate mesajele noastre”, i-a ordonat ea intermediarului printr-un mesaj text când a aflat de moartea vedetei.



Doi medici au fost, de asemenea, condamnaţi pentru exploatarea cu bună ştiinţă a dependenţei actorului. Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare în decembrie pentru că i-a vândut vedetei aproximativ 20 de fiole de ketamină în săptămânile premergătoare morţii sale. El se aproviziona de la Mark Chavez, un alt medic condamnat la opt luni de arest la domiciliu şi 300 de ore de muncă în folosul comunităţii.



Fiolele de ketamină au costat doar câţiva dolari, dar au fost revândute lui Matthew Perry cu 2.000 de dolari fiecare, potrivit acuzării. „Mă întreb cât va plăti idiotul ăsta”, îi scria Plasencia lui Chavez într-un mesaj text descoperit în anchetă.



Ambilor medici li s-a interzis dreptul de liberă practică.



La fel ca toţi ceilalţi suspecţi din acest caz, asistentul personal al lui Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a pledat şi el vinovat şi a recunoscut că i-a injectat ketamină actorului. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la 27 mai.