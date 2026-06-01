Mungiu anunţă că avanpremiera filmului Fjord, în România, va fi pe 13 iunie. Regizorul acuză o criză a cinematografelor în ţară

Cristian Mungiu, care a câştigat al doilea Palme d’Or al carierei, cu filmul "Fjord", a anunţat, luni, că avanpremiera lungmetrajului, în România, va fi pe 13 iunie. El a acuzat că, după 20 de ani de la filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, ne aflăm în aceeaşi situaţie, „de a nu fi capabili să prezentăm acest film („Fjord”, n.r) în săli de cinematograf, pentru că multe oraşe nu au sală de cinema”, notează News.ro.

Regizorul filmului "Fjord" a anunţat că biletele vor fi puse în vânzare începând de marți și că proiecția unică va avea loc în data de 13 iunie, în 90 de cinematografe din 52 de oraşe din toată ţara.

"Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie şi ianuarie.

Pentru că mai este mult până atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte ţări din Europa şi pentru că a existat multă emoţie în România generată de acest al doilea Palme d'Or, am vorbit cu sălile de cinematograf şi am obţinut înţelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu "Fjord" sub forma unei singure proiecţii în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă", a afirmat Mungiu.

Acuză statul că nu se implică

Un scurtmetraj de 15 minute, realizat după câştigarea primului Palme d'Or, a fost prezentat, luni, jurnaliştilor prezenţi la Cinema Studio, sala UCIN, mai susţine sursa amintită. Iar Cristian Mungiu a evidenţiat că problemele din urmă cu 20 de ani n-au fost rezolvate nici până acum.

"Acum 19 ani, după cel dintâi Palme d'Or, am făcut o conferinţă de presă în care am evocat problemele cinematografiei româneşti. Atunci, în lipsa sălilor de cinematograf, am organizat o caravană prin toată România pentru a distribui primul Palme d'Or românesc, "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" - o modalitate de distribuţie care trebuia să fie un exemplu cu titlu de excepţie şi să îndemne autorităţile să schimbe ceva - însă, din păcate, caravana a devenit nu semnalul de alarmă pentru schimbare, ci norma pentru distribuţia de film autohton în România.

Ar fi utilă trecerea Sălii Palatului, singura care poate găzdui în Bucureşti premiere de film pentru o mie de spectatori, în coordonarea Ministerului Culturii sau a CNC, astfel încât acolo să se poată organiza premiere de film românesc - până la construirea sau repararea unei alte săli de premieră. În acest moment, trebuie plătiţi către RAPPS circa 20.000 de euro pentru organizarea unei premiere la Sala Palatului, într-o sală neechipată pentru proiecţie cinematografică, în condiţiile în care tot sprijinul pe care CNC îl poate aloca pentru toată distribuţia este de 40.000 lei.

Ştiţi că pe vremuri un film era distribuit în circa 600 de locaţii din România, iar astăzi sunt mai puţin de 100. Sunt zeci de oraşe în această ţară unde nu există niciun cinematograf", a mai spus Cristian Mungiu la conferinţa de presă, potrivit sursei amintite.

Despre ce este „Fjord”

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter în timpul festivalului de la Cannes, regizorul a descris „Fjord” drept „un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism”.

„Cred că filmele au devenit prea politice în ultimii 10 sau 15 ani, confirmând mereu «valorile corecte». Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Aceasta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie”, a declarat Cristian Mungiu.

Primul său trofeu de la Cannes a venit în 2007, odată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o dramă despre perioada comunistă din România și efectele interzicerii avortului în timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu.