A fost lansat teaser-ul „Fjord”, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d’Or la Cannes

1 minut de citit Publicat la 23:01 25 Mai 2026 Modificat la 23:01 25 Mai 2026

Primele teasere oficiale ale filmului „Fjord”, noul lungmetraj semnat de regizorul român Cristian Mungiu, au fost publicate online, după ce producția a câștigat marele premiu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Deși filmul nu are încă o dată oficială de lansare în cinematografe, două secvențe promoționale pot fi deja urmărite pe YouTube. Imaginile oferă primele detalii despre povestea inspirată parțial din fapte reale, centrată pe viața unei familii de migranți români stabilite în Norvegia.

În teasere apar și actorii principali ai producției, Sebastian Stan și Renate Reinsve, care interpretează rolurile părinților din familia aflată în centrul acțiunii.

Pentru Cristian Mungiu, premiul obținut anul acesta reprezintă al doilea Palme d’Or din carieră, după trofeul câștigat în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter în timpul festivalului de la Cannes, regizorul a descris „Fjord” drept „un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism”.

„Cred că filmele au devenit prea politice în ultimii 10 sau 15 ani, confirmând mereu «valorile corecte». Trebuie să echilibrăm acest lucru cu filme care ne permit să ne exprimăm îndoielile cu privire la valorile zilei. Aceasta este o parte a democrației și a libertății pe care trebuie să o menținem vie”, a declarat Cristian Mungiu.

Prin succesul obținut la ediția din 2026 a festivalului, regizorul român intră într-un grup restrâns de cineaști care au câștigat de două ori Palme d’Or, alături de nume precum Francis Ford Coppola, Michael Haneke sau Ken Loach.

Primul său trofeu de la Cannes a venit în 2007, odată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o dramă despre perioada comunistă din România și efectele interzicerii avortului în timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu.