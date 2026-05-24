„Am început să plâng foarte tare”. Actrița Ana Bodea, despre momentul în care „Fjord” a câștigat Palme d’Or la Cannes

3 minute de citit Publicat la 00:46 24 Mai 2026 Modificat la 00:53 24 Mai 2026

Castingul filmului „Fjord”. Foto: Agerpres

Ana Bodea, actrița care a jucat în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or sâmbătă seară la Cannes, a mărturisit că „s-a simțit că fiecare om a iubit ceea ce făcea”. „Am început să plâng foarte tare, sunt foarte emoționată, toți am fost”, a spus ea, în direct la Antena 3 CNN. Mai mult, criticul de film Irina Margareta Nistor a subliniat că filmul a fost o provocare pentru Cristian Mungiu.

„Îmi dădusem seama cu câteva momente înainte, pentru că era ultimul premiu rămas. Am început să plâng foarte tare, sunt foarte emoționată, toți am fost. Felicitări, în primul rând, lui Cristian Mungiu, care este, după părerea mea, un geniu, și celor care au făcut parte din echipă, pentru că s-a simțit că fiecare om a iubit ceea ce făcea.

Publicul este mai puțin conștient de oamenii din spatele camerelor, de toți cei care au lucrat pentru proiect și nu au fost neapărat în fața camerelor. Cred că ei sunt cei pe care lumea nu îi vede atât de des”, a spus Ana Bodea.

Ea spune că mai are multe de învățat de la Cristian Mungiu și sublinaiză că cinemaul românesc este deja „privit foarte bine în lume”.

„Am învățat mult prea puțin, pentru că eu consider că mai am încă atât de multe de învățat de la Cristian Mungiu, dar am învățat cât de importante sunt atenția la detalii, răbdarea, pasiunea și cât de important este adevărul.

Am văzut filmul pentru prima oară aici, la Festivalul de Film de la Cannes, și m-au surprins foarte multe scene. Atât pot să vă spun.

Încă nu s-a terminat seara, dar a fost minunat până acum și nu cred că pot descrie în cuvinte cum ne-am simțit cu toții când am auzit numele «Fjord». Este minunat ceea ce simțim acum.

Cinemaul românesc este deja privit foarte bine în lume, iar acest succes nu aduce decât o bucurie și mai mare”, a mai spus actrița.

Irina Margareta Nistor:

Criticul de film Irina Margareta Nistor a spus, la Antena 3 CNN, că filmul a fost o provocare pentru Cristian Mungiu.

„A fost o provocare pentru el să vorbească românește și norvegiană, pentru că sunt câteva replici, și englezește. Toate astea la un loc și să-i facă față și partenerei lui”, a spus ea.

„În mod sigur va rămâne în istorie, așa cum va rămâne în istorie și Ion Popescu-Gopo, care acum 70 de ani câștiga cu «Scurtă istorie». La el va fi o lungă istorie, o lungă istorie a cinematografiei. Două Palme d’Or la o distanță de 19 ani înseamnă enorm.

Era foarte fericit și tocmai spunea că este foarte fericit. Dar eu cred că noi toți suntem foarte fericiți. Toți avem o cantitate excesivă de adrenalină în noaptea asta și am stat cu sufletul la gură tot timpul. Așa fierbe sufletul, ca să mă exprim foarte vag. Iar în momentul acela a fost o intensitate extraordinară, inclusiv discursul lui și faptul că Tilda Swinton i-a înmânat Palme d’Or-ul, iar el i-a sărutat mâna și Tilda Swinton i-a sărutat și ea mâna. Asta ne amintește de Jane Campion și Vanessa Paradis, într-o poveste de acum câțiva ani.

Adică era un fel de «istoria se repetă», numai că de data aceasta este o istorie extraordinară pentru România. Da, știm că anul trecut a fost Jane Fonda și, din prima seară, am zis că acesta este un semn bun. A fost Jane Fonda, în seara în care a avut loc marea premieră a apărut un curcubeu, filmul a luat și premiul ecumenic. Deci totul a fost de partea noastră”, a spus ea.

„Fjord”

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

În filmul „Fjord”, cineastul român Cristian Mungiu îşi plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan şi Renate Reinsve) se stabileşte împreună cu cei cinci copii ai săi şi pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care îşi proclamă toleranţa şi respectul faţă de minorităţi.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violenţă domestică împotriva copiilor. Autorităţile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soţi, pun la îndoială educaţia lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube şi a smartphone-urilor, şi le critică credinţa religioasă.

Tensiunea creşte până când se declanşează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre fraţi, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.