Războiul dintre SUA și Iran ajunge pe marile ecrane: Michael Bay va regiza un film despre Operațiunea „Epic Fury” a lui Trump

1 minut de citit Publicat la 13:21 21 Mai 2026 Modificat la 13:43 21 Mai 2026

Michael Bay va regiza un film despre „Operațiunea Epic Fury” a lui Donald Trump în Iran. Filmul se va baza pe viitoarea carte a jurnalistului Mitchell Zuckoff și va reconstitui misiunea de salvare a doi piloți americani doborâți în Iran, scrie Euronews.

Michael Bay, cineastul din spatele unor producții precum Pearl Harbor, Pain & Gain sau franciza Transformers, urmează să regizeze un film despre „Operațiunea Epic Fury”. Producția Universal Pictures va ecraniza povestea reală a misiunii de salvare din luna aprilie, când doi piloți americani au fost recuperați după ce avionul lor, un F-15E Strike Eagle, a fost doborât în timpul atacului lansat de SUA asupra Iranului.

Potrivit informațiilor publicate de Deadline, Michael Bay va pune accent pe operațiunea de salvare desfășurată în spatele liniilor inamice și pe „eroismul extraordinar” al celor doi militari americani implicați în incident.

Este a doua colaborare dintre Bay și Zuckoff, după filmul din 2016 „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”, care a urmărit atacul asupra unui complex diplomatic american din Libia.

Proiectul vine însă într-un context geopolitic tensionat, legat de operațiunea militară „Epic Fury”, asociată administrației Donald Trump și conflictului în curs cu Iranul. Potrivit surselor citate, operațiunea face parte dintr-un cadru militar mai amplu, iar subiectul rămâne unul sensibil și controversat în SUA.

În paralel, presa americană notează că proiectul apare într-un moment în care administrația Trump încearcă să gestioneze extinderea cheltuielilor de apărare, inclusiv un buget militar estimat la 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027, în timp ce costurile de trai și prețurile la energie rămân ridicate.

Michael Bay este cunoscut pentru stilul său spectaculos, cu producții pline de acțiune și efecte vizuale intense, precum „Pearl Harbor” sau seria „Transformers”, ceea ce alimentează deja așteptările - dar și criticile - legate de tonul filmului.

Deocamdată, proiectul nu are o dată oficială de lansare.