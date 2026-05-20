Reacțiile presei internaționale la filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu: De la „ciudat” și „subdezvoltat” la „o dramă superbă”

2 minute de citit Publicat la 00:13 20 Mai 2026 Modificat la 00:25 20 Mai 2026

Actorul Sebastian Stan și regizorul Cristian Mungiu, la prezentarea filmului „Fjord”, la festivalul de la Cannes. Foto: Getty Images

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și cu Sebastian Stan în rol principal și nominalizat la premiul Palme d'Or la festivalul de la Cannes, a primit aprecieri mixte din partea criticilor de film. Într-o cronică publicată în The Guardian, filmul e catalogat drept „ciudat” și „subdezvoltat” și a fost cotat cu 2 stele din 5. Publicațiile franceze, precum Le Monde sau France 24, laudă, în schimb, pelicula, precum și jocul făcut de Sebastian Stan. Variety consideră „Fjord” o „dramă superbă”, în vreme ce The Hollywood Reporter apreciază, de asemenea, filmul lui Mungiu, dar notează acesta că nu se ridică, totuși, la nivelul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

„Regizorul român Cristian Mungiu - câștigător la Cannes în 2007 cu uluitorul 4 Luni, 3 săptămâni și 2 zile - vine acum la Cannes cu un film subdezvoltat, care se încheie într-un anticlimax și care pare să facă parte dintr-un fenomen ciudat pe care-l întâlnim la ediția din acest an a festivalului: regizori care realizează co-producții în afara țării și limbii lor materne, cu mari vedete internaționale (...), ceea ce îi face să-și piardă concentrarea”, se arată în cronica de film din The Guardian.

Publicația britanică notează că „Fjord” este „un film ciudat”, care poartă clar semnătura distinctivă a lui Mungiu, cu cadrele sale lungi și enigmatice și evitarea de prim-planuri.

„Dar durerea și trauma care transpar din aceeastă poveste sunt transmise fără acea complexitatea care-ți oferă satisfacție la final, cu care asociem filmele lui Mungiu și lipsită de orice fel de revelație sau mister”, se arată în cronica de film a publicației britanice. „Tehnica lui Mungiu va fi mereu interesantă, dar acest film e o dezamăgire”.

Revista „Variety” apreciază jocul făcut de actorii principali - Sebastian Stan și Renate Reinsve și consideră filmul „o dramă socială genial țesută de Cristian Mungiu”.

Variety notează că Sebastian Stan interpretează rolul în limba română și apreciază cadrele filmului cu peisajele nordice, în care „natura umană, atent analizată, arată atât de urât în mijlocul splendorii naturii”.

Publicația franceză „Le Monde” laudă, de asemenea, filmul și remarcă jocul lui Sebastian Stan, care „cu siguranță e un actor excelent”.

„Filmul, inspirat de mai multe cazuri recente petrecute în realitate, este menit să fie un exemplu clasic care arată polarizarea tot mai acută a societăților noastre, între progresism și tradiționalism”, se arată în cronica Le Monde.

Reporterul France 24, într-o relatare făcută de la festivalul de la Cannes, a notat, de asemnea, că filmul lui Mungiu, „ridică probleme dificile legate de imigrare, parenting și prejudecăți” și îl apreciază pe Sebastian Stan care, după succesul cunoscut în filmele din seria Marvel, face acum „primul său rol în română”.

The Hollywood Reporter face o similitudine între „Fjord” și filmul danez „The Hunt”, cu Mads Mikkelsen, din 2011, „dar, spre deosebire de suspansul (din filmul danez), abordarea lui Mungiu tinde să fie mai seacă, ceea ce nu dă neapărat bine în unele ocazii”.

„Regizorul român are însă un talent special în a lega un nod în stomacul spectatorului, pe care apoi îl strânge fără milă, până când rămânem în noi doar cu o furie fără glas”, se arată în cronica The Hollywood Reporter despre filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu.