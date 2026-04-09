Filmul "Fjord", regizat de Cristian Mungiu, nominalizat pentru Palme d’Or, la Cannes. Mungiu: "Presiunea s-a luat de pe umerii mei"

Filmul "Fjord", cel mai recent lungmetraj regizat de Cristian Mungiu, a fost selectat în competiția oficială a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, unde va concura pentru Palme d'Or, cea mai prestigioasă distincție acordată filmului de autor. Într-o intervenţie la Antena 3 CNN, Cristian Mungiu a afirmat că, prin această nominalizare, "am reuşit să ajungem unde ne doream". Regizorul a prezentat şi povestea filmului.

"Fjord" este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și totodată primul film "românesc" în care joacă actorul american de origine română Sebastian Stan. În producţie mai apare şi Renate Reinsve.

Pelicula a fost filmată în mare parte în Norvegia, în primăvara anului 2025, și reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză și română.

Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat dintr-un mic fiord norvegian, unde se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori, se arată în prezentarea peliculei, notează Agerpres.

"Şi noi avem aceleaşi emoţii şi ne bucurăm că totul e bătut în cuie. E un pas cu totul în altă direcţie pentru mine, e prima dată când filmez un film integral în afara ţării. E prima oară când nu filmez în limba română. E o poveste românească, dacă vreţi a unei intersecţii între cultura şi valorile noastre şi cultura şi valorile altor civilizaţii. Acţiunea se petrece în Norvegia, am filmat anul trecut.

A fost destul de complicat, e altă limbă, altă ţară. Se vorbesc în film: norvegiană, engleză şi un pic de română. Şi un pic de suedeză. Dar prezenţa lui Sebastian Stan în film şi a Renatei Reinsve face ca atenţia şi curiozitatea pentru film să fie extraordinare.

(n.r. - cum a fost să lucraţi cu cei doi actori?) Eu, pe platou, lucrez cu actori, nu cu actori nominalizaţi la Oscar. Actorii au fost foarte drăguţi şi m-au urmat în felul meu de a face film. Trebuie să fii foarte concentrat, să ţii minte mult text, sunt cadre foarte lungi. Dar ne-a ajutat foarte mult şi încrederea în poveste, iar noi speram, targetul era să ajungem la Cannes. Presiunea s-a luat de pe umerii mei, că am reuşit să ajungem unde ne doream", a declarat Cristian Mungiu la Antena 3 CNN.

Din distribuție fac parte, alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve: Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu. Renate Reinsve interpretează rolul unei mame aflate între două culturi, preocupată de binele copiilor săi.

Renate Reinsve, fericită că revine la Cannes

"Filmarea pentru 'Fjord' a fost una dintre cele mai grozave experiențe pe care am avut-o în viața mea. Am învățat atât de multe de la Cristian și de la felul lui de a aborda atât personajele, cât și secvențele în ansamblu, iar locurile în care am filmat au fost extraordinare. Sunt foarte fericită să mă întorc la Cannes și mândră să fiu parte din acest proiect", a spus Renate Reinsve.

'Fjord' este cel de-al cincilea film consecutiv al lui Cristian Mungiu selectat în competiția de la Cannes, după 'RMN' (2022), 'Bacalaureat' (premiul pentru regie, 2016), 'După dealuri' (premiile pentru scenariu și interpretare feminină, 2012) și '4 luni, 3 săptămâni și 2 zile' (Palme d'Or, 2007). În 2013, regizorul a fost membru al juriului festivalului.

Considerat cel mai important eveniment cinematografic din lume, Festivalul de Film de la Cannes are loc anul acesta între 12 și 23 mai. În competiția oficială au fost selectate 22 de filme din peste 2.900 înscrise.

'Fjord' este o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda.