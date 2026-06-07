Cel mai înalt pod din lume atrage turiști și aduce internet de mare viteză într-o regiune izolată din China

Podul Huajiang Grand Canyon este construit în provincia muntoasă Guizhou / foto: Getty Images

Cel mai înalt pod din lume, construit în sud-vestul Chinei, atrage mii de turiști și contribuie la dezvoltarea unor comunități izolate, care beneficiază acum de drumuri mai bune și de acces extins la internet de mare viteză.

Podul Huajiang Grand Canyon este construit în provincia muntoasă Guizhou din sud-vestul Chinei.

Are o lungime totală de aproape 2,9 kilometri, iar deschiderea principală măsoară 1.420 de metri, fiind considerat cel mai înalt pod din lume.

Inaugurarea a avut loc în luna septembrie a anului trecut, iar de atunci, numărul turiștilor a crescut în zonă, scrie presa locală.

În paralel, companiile au investit în extinderea infrastructurii digitale din regiune.

Pe măsură ce China extinde infrastructura de transport și internet în zonele îndepărtate, comunitățile din apropiere au beneficiat și ele de o acoperire mai largă a internetului. Un exemplu este Tianlong Tunpu, un oraș antic cu peste 600 de ani de istorie, situat la peste 100 de kilometri de pod.

Mai mult decât atât, creșterea numărului de turiști a stimulat și economia locală. În apropierea podului au apărut noi afaceri, de la magazine și restaurante până la pensiuni destinate vizitatorilor.