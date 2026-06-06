Actorul Anthony Head, cunoscut pentru rolul din serialul "Buffy, spaima vampirilor", a murit la vârsta de 72 de ani

Anthony Head s-a născut pe 20 februarie 1954, Camden Town, Londra, UK. Sursa colaj foto: Getty Images

Actorul britanic Anthony Head, apreciat pentru rolurile sale din serialele "Ted Lasso", "Merlin" și "Little Britain", a murit la vârsta de 72 de ani. El a devenit cunoscut la nivel internațional la sfârșitul anilor 1990 datorită interpretării personajului Rupert Giles în "Buffy, spaima vampirilor", un popular serial pentru adolescenţi.

Anthony Head, cunoscut pentru rolul din "Buffy, spaima vampirilor", a murit

Anunţul morţii actorului Anthony Head a fost făcut de fiicele acestuia, relatează BBC şi The Guardian. Potrivit familiei, actorul a murit în liniște, alături de cei dragi, cauza decesului fiind complicațiile survenite în urma unei pneumonii.

"S-a stins din viață în liniște, din cauza unor complicații legate de o pneumonie, înconjurat de familie. A fost și va fi pentru totdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să fi fost martore directe la impactul pe care atât el, cât și munca lui l-au avut asupra atâtor oameni", au anunțat fiicele acestuia, Emily și Daisy Head, într-un comunicat.

Membrii familiei sale au declarat că "moștenirea pe care o lasă în urmă va dăinui" și au afirmat că se consideră "norocoşi" că au avut ocazia să îl vadă, de-a lungul întregii sale cariere, făcând ceea ce i-a plăcut cel mai mult.

Pe lângă rolul mentorului personajului interpretat de actrița Sarah Michelle Gellar în serialul "Buffy, spaima vampirilor", Anthony Head a avut un rol recurent în "Little Britain", a apărut în producția BBC "Merlin", precum și în roluri de film în "The Iron Lady" și "The Inbetweeners Movie".

Ulterior, l-a interpretat pe fostul proprietar al clubului de fotbal Rupert Mannion în "Ted Lasso".

Actorul Anthony Head a fost crescut de părinți artiști

Născut în Camden, Londra, Anthony Head a fost crescut de părinți artiști. Tatăl său era regizor de documentare și a fondat Verity Films, în timp ce mama lui a fost actriță și a interpretat-o pe Madame Maigret în serialul polițist al BBC din anii ’60 "Maigret".

De asemenea, fratele său lui a fost actor, cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmul "Sunday Bloody Sunday" din 1971. Familia Head s-a dedicat artelor și i-a transmis această pasiune și lui Anthony.

"Cadoul meu de Crăciun era întotdeauna o nouă ținută de deghizare pe care mama mea – care era o croitoreasă strălucită – o confecționa ea însăși", a declarat actorul Anthony Head pentru The Guardian, în 2016.

Ulterior, acesta a mai povestit: "La grădiniță, doamna care se ocupa de grup i-a luat într-o zi pe părinții mei deoparte și le-a spus: «Ne place foarte mult când Anthony vine îmbrăcat costumat, dar ar fi minunat să-l cunoaștem într-o zi pe Anthony însuși – se identifică complet cu orice personaj pe care îl interpretează»".

Anthony Head și-a început cariera profesională pe scenă, jucând în reluarea din 1978 a piesei "Godspell", alături de Su Pollard. În deceniul următor, a participat la diverse proiecte, inclusiv un rol în adaptarea din 1981 a romanului "Iubitul doamnei Chatterley" și un rol în filmul din 1987 "O rugăciune pentru cei pe moarte", alături de Bob Hoskins și Liam Neeson.

La începutul anilor ’80, Anthony Head a cântat și ca backing vocals pentru grupul pop britanic Red Box și a apărut pe albumul lor de debut din 1986, "The Circle & the Square". Se poate spune că a devenit cunoscut în Marea Britanie și SUA pentru rolul său din reclamele TV Nescafé Gold Blend, care se concentrau pe idila lentă în cadrul unui cuplu britanic.

Cu toate acestea, scena a rămas în centrul atenției lui Anthony Head, cu un rol principal ca Freddie Trumper în producția originală West End a musicalului ABBA "Chess" din 1988, precum și cu apariții în producțiile "A Patriot for Me" și "Lady Windermere’s Fan". De asemenea, a interpretat rolul principal al doctorului Frank-N-Furter în producția piesei "The Rocky Horror Show" din 1990.

După ce a obținut rolul lui Giles în serialul "Buffy, spaima vampirilor", actorul britanic Anthony Head s-a mutat la Los Angeles pentru cinci ani, în timp ce partenera lui, Sarah, și cele două fiice mici au rămas în Anglia.