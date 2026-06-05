Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a fost înjunghiat mortal, în Los Angeles

Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile din „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”, a fost înjunghiat mortal. FOTO: Captură Youtube

Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile din „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”, a murit la 81 de ani, după ce a fost găsit înjunghiat în piept în curtea unei locuințe din Los Angeles. Poliția l-a reținut pe fiul iubitei actorului, suspectat de crimă, scrie CNN.

Polițiștii au intervenit miercuri dimineață la o locuință, după ce o persoană a sunat la 911 și a spus: „Eu sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”, potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe actorul în vârstă de 81 de ani, cunoscut pentru aparițiile sale în filme precum „Jumanji” și „Top Gun: Maverick”, în curtea din față a casei. Acesta era înjunghiat în piept și inconștient, potrivit poliției. Handy a fost transportat la spital, unde ulterior a fost declarat mort.

Michael Gledhill, în vârstă de 44 de ani, fiul iubitei lui Handy, care locuiește în aceeași casă cu mama sa, le-a spus polițiștilor că el este persoana pe care o caută, potrivit autorităților. Gledhill a fost reținut sub suspiciunea comiterii unei crime, a transmis poliția. Cauțiunea sa a fost stabilită la 2 milioane de dolari, potrivit documentelor penitenciare.

Nu se știe dacă el are un avocat, deoarece în documentele de la dosar nu apărea niciunul care să îl reprezinte.

Născut la New York, James Handy a apărut în filme și seriale de televiziune. A fost cunoscut pentru rolul unui exterminator în filmul „Jumanji”, din 1995, iar mai recent pentru rolul barmanului Jimmy în filmul „Top Gun: Maverick”, lansat în 2022, potrivit IMDb. Actorul a mai apărut și în unele dintre cele mai cunoscute seriale polițiste, printre care „NCIS: Los Angeles”, „The Closer” și „Cold Case”.

„Nu aș fi putut cere un client și un prieten mai talentat, mai modest sau mai amabil decât James Handy”, a transmis Pam Ellis-Evenas, de la Ellis Talent Group, într-un e-mail trimis agenției The Associated Press.