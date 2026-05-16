Filmul pe care nu îl vom vedea niciodată. A fost încuiat într-un seif, pentru o generație care încă nu există

1 minut de citit Publicat la 16:00 16 Mai 2026 Modificat la 16:00 16 Mai 2026

Au fost lansate trei teasere, însă acestea nu dezvăluie aproape nimic despre acțiune. Foto: Getty Images

Actorul John Malkovich și regizorul Robert Rodriguez au realizat un film care nu va fi lansat decât peste aproape 100 de ani.

Pelicula, intitulată sugestiv 100 Years, este păstrată într-un seif și urmează să fie proiectată pentru prima dată pe 18 noiembrie 2115, potrivit Variety.

Ideea proiectului a venit din partea brandului de coniac Louis XIII Cognac, cunoscut pentru băutura sa maturată timp de 100 de ani.

Foarte puține detalii despre povestea filmului au fost făcute publice. Robert Rodriguez a descris însă producția drept una „încărcată emoțional”.

Până acum au fost lansate trei teasere, însă acestea nu dezvăluie aproape nimic despre acțiune. În schimb, toate prezintă aceeași scenă reinterpretată în trei variante diferite ale viitorului.

John Malkovich a explicat că proiectul a pornit de la mai multe viziuni despre cum ar putea arăta lumea în viitor.

”În momentul în care ne-a fost prezentat proiectul, existau mai multe variante despre cum va arăta viitorul”, a declarat el. ”O lume extrem de tehnologizată, mult peste era computerizată, o civilizație post-Cernobîl, întoarsă la natură și parțial prăbușită, dar și un viitor retro, așa cum era imaginat în literatura SF din anii ’40 și ’50”, a spus actorul.

În cadrul proiectului, Louis XIII Cognac va oferi 1.000 de bilete metalice speciale, care le vor permite urmașilor celor care le primesc să participe la proiecția filmului peste aproape un secol.