„Am lucrat cu rușii mulți ani, știu cum să vorbesc cu ei”. Cine e omul pe care Putin îl vrea mort chiar în timpul negocierilor de pace

6 minute de citit Publicat la 14:56 16 Mai 2026 Modificat la 14:56 16 Mai 2026

Actualul șef al Administrației Prezidențiale ucraniene, Kirilo Budanov, a declarat că Rusia încearcă să îl asasineze, chiar dacă el conduce negocierile de pace cu Moscova, scrie The Times.

Generalul-locotenent Budanov a condus serviciul militar de informații al Ucrainei din august 2020 până în ianuarie anul acesta, când a fost numit la conducerea biroului prezidențial. În acea perioadă, ar fi supraviețuit la cel puțin zece tentative de asasinat. În noua funcție, Budanov a devenit principalul negociator al Ucrainei cu Rusia.

Budanov este ofițer de informații de carieră și este considerat unul dintre oamenii din spatele unor operațiuni speciale importante ale armatei ucrainene. A primit titlul de Erou al Ucrainei, cea mai înaltă distincție militară a țării, și are relații apropiate cu CIA. În acest context, Budanov spune că este „absolut normal” ca Rusia să încerce în continuare să îl ucidă. Declarația a fost făcută în primul său interviu acordat presei britanice după preluarea noii funcții.

La biroul prezidențial există măsuri stricte de securitate, însă Budanov s-a întâlnit cu jurnaliștii de la The Times având asupra sa un pistol. Chiar și așa, el spune că are încredere că procesul de pace poate duce la încheierea războiului.

„Nu trebuie să am încredere în nimeni, trebuie să obțin un rezultat. Orice metode sunt bune dacă duc la acel rezultat. Nu mă implic în lucruri în care nu cred. Cred în procesul de negociere, în finalizarea lui și în rezultat.”, a spus el.

„Am lucrat cu ei mulți ani, așa că știu cum să vorbesc cu ei”

Budanov spune că experiența de fost șef al spionajului îl ajută în negocieri. El are în continuare acces la surse și la persoane influente din Rusia, care îi oferă informații despre pozițiile, slăbiciunile și „liniile roșii” ale celor de la masa discuțiilor. „Am lucrat cu ei mulți ani, așa că știu cum să vorbesc cu ei”, a spus el.

Când conducea HUR, Budanov a construit un sistem pentru schimburile de prizonieri. De multe ori, acesta se baza pe canale neoficiale din Rusia pentru a aduce acasă soldați și civili ucraineni capturați. Aceste canale sunt folosite acum și în discuțiile de pace.

Totuși, un schimb de prizonieri „o mie contra o mie”, planificat în timpul unui armistițiu de Ziua Victoriei, a fost redus la 205 prizonieri de război. Budanov a recunoscut că, deocamdată, nu există o dată clară pentru noi negocieri.

Între timp, Budanov avertizează că Rusia este pregătită să atace masiv centrul Kievului. Kremlinul le-a transmis statelor occidentale să își evacueze ambasadele din capitala Ucrainei și a sugerat că ar putea folosi racheta Oreșnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară. Budanov spune că temerile privind un atac nuclear sunt nefondate, dar că arsenalul Rusiei rămâne o amenințare serioasă.

„Rusia are capacitatea de a lansa un atac nuclear în orice moment și la orice distanță. Dar aceasta este, înainte de toate, o chestiune de voință politică”, a spus el. „Nu am văzut niciun semn că se pregătește un atac nuclear. Dacă ar exista, aș ști.”

Cel mai căutat om de Rusia

Budanov a devenit o figură respectată în rândul militarilor ucraineni și al aliaților occidentali. Este scafandru de forțe speciale și a condus operațiuni în spatele liniilor inamice, inclusiv în Crimeea ocupată. A fost rănit de mai multe ori în luptă.

După anexarea Crimeei de către Rusia și izbucnirea războiului din Donbas, în 2014, serviciul ucrainean de informații a dus o luptă dură cu serviciile ruse. De la începutul invaziei pe scară largă, operațiunile coordonate de Budanov au vizat colaboratori ai Rusiei în teritoriile ocupate, propagandiști ruși și generali.

Acest lucru l-a transformat într-una dintre principalele ținte ale Kremlinului. Cele mai multe tentative de asasinat împotriva sa au fost oprite din timp și nu au fost făcute publice. Unele cazuri au ajuns însă cunoscute.

În 2024, serviciul ucrainean de securitate, SBU, a anunțat că a împiedicat un atac asupra convoiului lui Budanov cu rachete balistice. În complot ar fi fost implicați doi colonei din serviciul de protecție de stat al Ucrainei, care lucrau pentru Moscova. SBU i-a arestat pe aceștia și pe un al treilea presupus asasin, care ar fi trebuit să îi ucidă pe supraviețuitori cu o dronă FPV.

În 2023, soția lui Budanov, Marianna Budanova, a fost otrăvită cu metale grele, împreună cu mai mulți ofițeri de informații. Kievul consideră că a fost o operațiune rusă îndreptată împotriva cercului apropiat al lui Budanov.

Kievul oferă ajutor aliaților

Kirilo Budanov a fost numit la conducerea administrației prezidențiale după o anchetă de corupție care l-a îndepărtat pe predecesorul său, Andrii Iermak. Aceeași anchetă a dus și la înlocuirea lui Rustem Umerov cu Mihailo Fedorov la Ministerul Apărării.

Budanov, în vârstă de 40 de ani, și Fedorov, de 35 de ani, sunt considerați lideri moderni și creativi. Ei au contribuit la dezvoltarea tehnologiei militare prin care Ucraina încearcă să compenseze superioritatea numerică a Rusiei. După remaniere, situația de pe front pare să fi devenit mai favorabilă Kievului.

Fondurile europene și parteneriatele cu firme străine au accelerat industria ucraineană de apărare. Budanov spune că Ucraina trece treptat de la statutul de țară care primește ajutor militar la cel de țară care poate exporta expertiză și tehnologie în domeniul dronelor. Kievul este dispus să împărtășească această experiență cu aliații săi. „Ne dezvoltăm mult mai repede pentru că suntem în război. Putem împărtăși această cunoaștere în domeniul militar, în protecția infrastructurii și în modul în care funcționează statul pe timp de război”, a spus el.

În opinia lui Kirilo Budanov, cea mai urgentă problemă pentru aliații Ucrainei este construirea unei apărări aeriene eficiente. El a dat ca exemplu războiul Americii cu Iranul, unde Statele Unite și aliații din Golf consumă rachete scumpe pentru a doborî drone ieftine. Rachetele pot avea nevoie de ani pentru a fi înlocuite, în timp ce dronele pot fi construite în câteva zile.

„În opinia mea, este nevoie de mai mult ajutor pentru construirea unui sistem de apărare pe mai multe niveluri”, a spus Budanov. „Ucraina este gata să dea o mână de ajutor. Dacă nu au nevoie, nu vom impune nimic nimănui.”

El a mai spus că războiul va fi purtat în curând cu drone autonome „inteligente”, iar Ucraina are deja prototipuri.

Mobilizarea trebuie să continue

Revoluția tehnologică din Ucraina i-a permis Kievului să provoace pierderi grele armatei ruse. Potrivit estimărilor NATO, între 20.000 și 25.000 de soldați ruși sunt uciși lunar în lupte, în schimbul unor câștiguri teritoriale limitate.

În unele zone, trupele ruse au fost împinse înapoi după ce SpaceX a acceptat o cerință de înregistrare care a dus la blocarea a zeci de mii de dispozitive Starlink folosite de armata rusă.

Budanov are însă de gestionat și probleme politice dificile. Predecesorul său, Andrii Iermak, a fost acuzat luni de spălare de bani într-o anchetă de corupție care a afectat încrederea în guvernul lui Zelenski. Iermak a demisionat în ianuarie, după ce locuința sa a fost percheziționată de anchetatorii anticorupție. Procesul său ar putea ajunge să îl afecteze și pe Zelenski, deși președintele nu este anchetat.

Budanov s-a distanțat de Iermak, acuzat că adunase prea multă putere. El spune că va conduce biroul prezidențial diferit, prin delegare și responsabilitate clară.

Cei care sperau că Budanov va schimba politica de mobilizare vor fi dezamăgiți. El spune că voluntarii nu pot acoperi nevoile armatei. „Este imposibil din cauza problemelor economice și pentru că, după 12 ani și jumătate de război, nu mai există suficiente motive care să convingă atât de mulți oameni să se ofere voluntari”, a spus el.

Budanov a promis că va combate abuzurile comise de ofițerii de recrutare, inclusiv cazurile în care recruți au fost bătuți. Totuși, el spune că mobilizarea trebuie să continue. „Ducem cel mai grav război total din prezent. Este un război în care participă milioane de oameni. Nu există altă cale. Altfel, țara pur și simplu va cădea.”