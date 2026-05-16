A început castingul pentru noul James Bond. Jacob Elordi este pe listă pentru a deveni 007

Jacob Elordi ar putea deveni noul 007. Foto: Getty Images

În fiecare lună, de zece ani încoace, de când Daniel Craig a dat primul semnal al unei schimbări în rolul James Bond în 2015, se vehiculează mereu un nou nume ca posibil succesor. Unele zvonuri par mai credibile decât altele, dar noi nume continuă să apară. Potrivit The Independent, castigul pentru noul Agent 007 a început deja.

În următoarele luni, Nina Gold, una dintre cele mai respectate agenți de casting din Marea Britanie, ale cărei abilități de a găsi vedete au ajutat la conturarea ansamblurilor din Game of Thrones, The Crown, Slow Horses, Baby Reindeer și cea mai recentă trilogie Star Wars, va lucra cu producătorii și regizorul Denis Villeneuve pentru a-l găsi pe noul James Bond.

Astfel, cei mai noi favoriți pentru rolul Agentului 007 sunt:

Callum Turner În urmă cu doar șase luni, Callum Turner părea un pariu sigur după ce au apărut zvonuri conform cărora britanicul, în vârstă de 35 de ani, „povestind tuturor prin oraș” că va purta faimosul smoking. Aceste zvonuri erau susținute de alte zvonuri, conform cărora logodnica sa, vedetă pop, Dua Lipa, ar fi obținut sarcina de a înregistra următoarea piesă a serialului Bond, la fel de râvnită. Callum Turner. Foto: Getty Images În ceea ce privește zvonurile, acesta părea legitim atât prin momentul în care a fost lansat, cât și prin natura sa. Deși telespectatorii îl pot recunoaște din seriale de succes și blockbustere precum The Capture și Emma, ​​el are disponibilitatea necesară pentru a se ocupa de o franciză multianuală. Jacob Elordi Jacob Elordi, în vârstă de 28 de ani, este acum „un candidat ideal” după ce s-ar fi întâlnit cu Villeneuve și cu directorii Amazon din spatele filmului. Cu siguranță, starul din Wuthering Heights și Euphoria, nominalizat recent la primul său Oscar pentru Frankenstein, este suficient de înalt, frumos și suficient de disponibil financiar pentru a accepta rolul. Jacob Elordi. Foto: Getty Images Dar, din același motiv pentru care Turner pare fezabil, Elordi nu pare. Puțini tineri actori de primă clasă ar fi dornici să joace același personaj timp de 10 ani la rând, iar Elordi este un om cu opțiuni. Harris Dickinson Acesta este unul dintre acele zvonuri care au apărut la fel de repede pe cât s-au risipit. Britanicul în vârstă de 29 de ani, care a jucat în „Triunghiul tristeții” și „Babygirl”, are abilitățile actoricești necesare pentru a reuși ca acest film să reziste, iar dacă el și Gold vor intra într-adevăr într-o sală de audiții în următoarele săptămâni, există șanse mari să iasă învingător. Harris Dickinson. Foto: Getty Images Dickinson nu este străin de rolurile râvnite. În curând îl va interpreta pe John Lennon în filmele biografice despre Beatles ale lui Sam Mendes. Jack Lowden Lui Jack Lowden îi lipsește puterea de vedetă a presupușilor săi concurenți. Scoțianul în vârstă de 35 de ani a trecut neobservat cea mai mare parte a carierei sale, care cuprinde filme precum Mary, Queen of Scots și seriale TV precum „Război și pace” de la BBC. Potrivit lui Saorise Ronan, însă, Lowden ar fi un James Bond superb, fiind o convingere pe care Ronan o are atât de mult încât ar fi dispusă să-și sacrifice propriul rol ipotetic în franciză, dacă ar fi cazul. Jack Lowden. Foto: Getty Images Totuși, există o mulțime de oameni care sunt de acord cu ea, după ce au văzut interpretarea lui Lowden în rolul spionului River Cartwright în Slow Horses. Louis Partridge Există o mulțime de motive pentru care Louis Partridge probabil nu va fi James Bond. În primul rând, la 23 de ani ar fi cel mai tânăr 007 din istorie și, deși producătorii se pare că au în vedere un superspion mult mai tânăr, 23 pare absurd. Dar acest zvon are încă o oarecare greutate, având în vedere legătura lui Partridge cu Steven Knight, care scrie noul scenariu cu Bond. Partridge a jucat în serialul său Netflix, House of Guinness, și având în vedere înclinația lui Knight de a colabora cu aceiași oameni, cum ar fi cu Cillian Murphy, poate că a pus o vorbă bună despre tânărul promițător. Louis Partridge. Foto: Getty Images În ceea ce privește vârsta, poate că producătorii se gândesc la longevitate: dacă Partridge ar face șase sau mai multe filme cu Bond în următorii 15 ani, ar avea tot sub 40 de ani când ar renunța. În plus, ar fi considerabil mai ieftin decât unii dintre ceilalți de pe această listă.