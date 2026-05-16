Angajaţii din Guvern anunţă că, luni, intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. "Să explice de ce Schwarz Digits"

4 minute de citit Publicat la 11:41 16 Mai 2026 Modificat la 11:42 16 Mai 2026

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului au anunţat, sâmbătă, că, luni, vor intra în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu, căreia îi cer demisia. "În semn de protest față de refuzul doamnei Oana-Clara Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală, precum și față de afirmația jignitoare potrivit căreia SAALG ar fi devenit instrument politic, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză", au transmis sindicaliştii din Guvern.

Organizaţia a transmis că aşteaptă scuze de la vicepremierul Oana Gheorghiu, pe care au atacat-o pe marginea scandalurilor în care aceasta a fost implicată în ultimele zile.

"Dacă discutăm despre instrumente politice, doamna Oana-Clara Gheorghiu este cea care ocupă o funcție politică, într-un Guvern politic, susținută politic și apărată politic, inclusiv de premier, acesta din urmă apelând la același truc ca în cazul viceprim-ministrului care a supraviețuit apelând la șpagă.

SAALG nu exercită putere publică. SAALG nu numește șefi de instituții. SAALG nu transmite e-mailuri către ADR și STS în legătură cu un grup privat. SAALG nu pune în mișcare instituții ale statului în jurul unui operator economic. SAALG taxează acești „supraviețuitori” care mișună și poluează administrația publică", a mai susţinut Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

"Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, organizație sindicală înființată în martie 2023, respinge categoric declarația doamnei Oana-Clara Gheorghiu potrivit căreia SAALG ar fi devenit „instrument politic”. Această afirmație care nu îi face cinste este o încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei.

Așteptam un semn de integritate și maturitate instituțională; așteptam ca doamna Oana-Clara Gheorghiu să își prezinte scuze față de SAALG și față de angajații din Aparatul de lucru al Guvernului pentru acuzația nedemnă că sindicatul ar fi devenit „instrument politic”. În loc să răspundă la fond, doamna viceprim-ministru a ales zeflemeaua, atacul și victimizarea.

SAALG a criticat public, dur și repetat, indiferent de partidul aflat la putere. SAALG a criticat public, dur și repetat, inclusiv guvernarea Marcel Ciolacu. În mai 2024, SAALG a cerut public o întâlnire față în față cu premierul Ciolacu și a denunțat situația salarială din Aparatul de lucru al Guvernului, inclusiv cazul unei colege care plecase în privat după ce avea 3.215 lei net la stat.

În ianuarie 2025, SAALG a criticat frontal declarațiile lui Marcel Ciolacu despre funcționarii publici, arătând că premierul „a ales să arunce funcționarii publici sub autobuzul retoricii populiste”, că afirmațiile sale au fost profund ofensatoare și că problemele bugetare nu sunt cauzate de funcționarii publici, ci de deciziile greșite și politizarea structurilor guvernamentale", au comunicat sindicaliştii.

Despre vulnerabilităţile Oanei Gheorghiu

"În 2025, SAALG a criticat intențiile de restructurare anunțate de Marcel Ciolacu și a avertizat că acestea nu pot fi impuse unilateral, calificând încercarea de delegitimare a protestelor drept o abatere de la problemele reale ale administrației. Tot în 2025, SAALG a criticat și pachetul de austeritate al premierului Bolojan, invocând inclusiv „delapidarea bugetului național cu 65 de miliarde de lei, într-un an electoral”, în contextul discuției despre Fondul de rezervă.

Prin urmare, doamna Gheorghiu nu are în față un instrument politic, ci o organizație sindicală care a criticat PSD, PNL, USR, premieri, vicepremieri, miniștri și orice demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate, transparență și respect față de administrație.

Dacă SAALG critică un premier PSD, este sindicalism. Dacă SAALG critică austeritatea lui Bolojan, este sindicalism. Dar când SAALG cere explicații unui vicepremier despre Schwarz Digits, RUTI și ADR, devine brusc „instrument politic”?

Vulnerabilitățile de integritate ale doamnei Gheorghiu nu sunt semnalate pentru prima dată de SAALG. Chiar fosta sa colegă și cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, a afirmat public că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a pus asociația într-o situație vulnerabilă, că sponsorii au început să pună întrebări și că unii donatori s-au retras.

Așadar, dacă orice critică la adresa doamnei Oana-Clara Gheorghiu devine automat „instrument politic”, atunci înseamnă că și fosta sa colegă de la Dăruiește Viață este instrument politic? Și sponsorii care pun întrebări sunt instrumente politice? Și donatorii care se retrag sunt instrumente politice?

Problema nu este ce crede doamna viceprim-ministru despre a SAALG, ci incapacitatea sa de a accepta că funcția publică implică răspundere publică, transparență și standarde mai înalte decât simpla victimizare.

Aceeași tehnică de evitare a fondului am văzut-o și în cazul domnului Michael-Dragoș Anastasiu, cel al „șpăgii de supraviețuire”, care a încercat să transforme un episod grav de integritate într-un exercițiu de contextualizare și victimizare.

Salariaţii spun că nu acceptă jijniri

Doamna Oana-Clara Gheorghiu nu trebuie să explice public ce crede despre SAALG. Trebuie să explice de ce Schwarz Digits, de ce acel e-mail, de ce acel traseu instituțional, de ce fostul său consilier de stat la conducerea ADR, de ce nu indică public toate celelalte companii pretins consultate și de ce România trebuie să accepte ca normele de integritate asumate prin PNRR să fie tratate ca simple formalități de comunicare.

În semn de protest față de refuzul doamnei Oana-Clara Gheorghiu de a-și asuma răspunderea politică și morală, precum și față de afirmația jignitoare potrivit căreia SAALG ar fi devenit „instrument politic”, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că, începând de luni, declanșează greva japoneză.

Prin această formă de protest, SAALG transmite un mesaj clar: salariații din Aparatul de lucru al Guvernului nu acceptă să fie insultați, disprețuiți sau transformați în țintă politică atunci când cer transparență, integritate și răspundere publică", au închieta sindicaliştii.