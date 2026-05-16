Caz șocant în SUA. Un medic i-a îndepărtat ficatul pacientului în loc de splină

Un caz șocant petrecut în SUA a ajuns în atenția autorităților după ce William Bryan, un pacient de 70 de ani, a murit în timpul unei intervenții chirurgicale, când medicul i-ar fi îndepărtat organul greșit. Chirurgul este acum acuzat de omor prin imprudență.

Thomas S., medic din Florida, a fost arestat în aprilie, iar presa americană a publicat recent detalii din declarația pe care acesta a dat-o anchetatorilor.

„A fost un eveniment incredibil de nefericit, pe care îl regret profund, iar trauma și durerea pe care le simt vor rămâne pentru totdeauna”, a declarat medicul, potrivit NBC News.

În timpul operației, pacientul ar fi început să sângereze puternic, iar apoi a intrat în stop cardiac. În timp ce echipa medicală încerca să îl resusciteze, chirurgul căuta sursa hemoragiei și, potrivit anchetei, a îndepărtat ficatul în locul splinei.

„Nu pot descrie cât de devastator este”

După moartea pacientului, medicul ar fi cerut unei asistente ca organul extras să fie trecut în documente drept splină, deși aceasta cântărește mai puțin de 15% față de greutatea ficatului. El a explicat ulterior că, din cauza stării de șoc și a presiunii momentului, nu și-a dat seama de eroare.

„Nu pot descrie cum este pentru un chirurg să piardă un pacient pe masa de operație, cât de umilitor și devastator este. Și nu am realizat diferența din cauza supărării”, a declarat acesta.

Intervenția a avut loc în august 2024. Pacientul, William Bryan, din Alabama, se afla atunci în Florida împreună cu soția sa, când a început să acuze dureri în partea stângă a corpului și s-a prezentat la spital.

Potrivit avocatului văduvei, medicul i-ar fi spus că splina trebuie îndepărtată de urgență.

Bărbatul a murit din cauza îndepărtării chirurgicale a ficatului

Medicul legist a stabilit că Bryan a murit din cauza „exsangvinării”, adică a pierderii masive de sânge, și a „îndepărtării chirurgicale a ficatului”, potrivit certificatului de deces.

În proces este vizată și fosta clinică privată a medicului. Atât Shaknovsky, cât și reprezentanții cabinetului au negat în documentele depuse la tribunal că ar fi existat intenție sau rea-credință.

William Bryan, veteran din Muscle Shoals, Alabama, se afla în vacanță în Florida împreună cu soția sa când a început să simtă dureri în partea stângă a corpului, potrivit plângerii depuse de Beverly Bryan. Cei doi au mers la spitalul Ascension Sacred Heart Emerald Coast din Miramar Beach, unde, conform documentelor din proces, Shaknovsky i-ar fi convins că Bryan avea nevoie urgentă de o splenectomie, deși familia intenționa să revină în Alabama pentru intervenție.

Un purtător de cuvânt al spitalului a transmis luna trecută că Shaknovsky nu era angajat direct al sistemului medical și că nu a mai profesat în niciuna dintre unitățile sale din august 2024. Reprezentanții spitalului au precizat că siguranța pacienților rămâne prioritatea principală.

S-a rugat împreună cu familia înaintea intervenției

În declarația sa, medicul a spus că l-a întâlnit de mai multe ori pe Bryan înainte de operație și că cei doi au discutat despre pasiunea comună pentru fotbalul universitar din Alabama. El a povestit și că s-a rugat împreună cu familia înainte de intervenție.

Totuși, odată începută operația, lucrurile au scăpat rapid de sub control. Shaknovsky a declarat că pacientul a început să sângereze abundent și că nu reușea să identifice sursa hemoragiei.

„Era ca o chiuvetă înfundată care dă pe dinafară, iar eu încercam să găsesc o furculiță pe fundul ei, pipăind și căutând sursa sângerării, fără să reușesc”, a spus el în declarație. „După 20 de minute în care am încercat disperat să-i salvez viața, s-a produs eroarea.”

”Se aștepta ca splina să fie de două ori mai mare”

Splina este localizată sub coaste, în partea stângă a corpului, în timp ce ficatul se află în partea dreaptă. Întrebat în repetate rânduri cum a putut confunda organele, medicul a susținut că se aștepta ca splina pacientului să fie „de două ori mai mare decât în mod normal”, din cauza unei formațiuni descoperite acolo. Totuși, procesul deschis de văduvă arată că medicul legist i-ar fi spus ulterior că splina lui Bryan era „aproape normală din punct de vedere anatomic”.

Shaknovsky a insistat că eroarea nu a avut legătură cu lipsa cunoștințelor medicale. „Am învățat diferența dintre splină și ficat încă din gimnaziu, probabil la orele de științe”, a declarat el.

După ce tentativele de resuscitare au eșuat, medicul a spus că s-a retras în biblioteca spitalului.

„Este un loc liniștit și m-am dus acolo să plâng, pentru că eram devastat”, a spus el. „Nu voiam ca personalul să mă vadă în starea aceea.”

„Eram devastat, demoralizat, plângeam și simțeam că am eșuat”

Chirurgul a recunoscut că, atunci când a redactat raportul postoperator, în care organul extras era trecut drept splină, se afla într-o stare psihică foarte proastă.

Întrebat ce a vrut să spună prin „compromis mental”, acesta a răspuns: „Eram devastat, demoralizat, plângeam din cauza morții lui și simțeam că am eșuat.”

În plângerea depusă în instanță, Beverly Bryan îl acuză pe medic de malpraxis și susține că acesta „a omis intenționat orice referire la îndepărtarea ficatului lui Bryan pentru a-și ascunde neglijența gravă și comportamentul imprudent și pentru a evita rușinea provocată de un asemenea act medical”.

În trecut a îndepărtat pancreasul unui bărbat în locul glandei suprarenale

Aceasta nu este prima acuzație de malpraxis cu care se confruntă Shaknovsky. În mai 2023, el a fost acuzat că a îndepărtat o parte din pancreasul unui pacient în locul glandei suprarenale, potrivit unei plângeri depuse la autoritățile de asigurări din Florida. Pacientul a supraviețuit, iar cazul s-a încheiat printr-o înțelegere amiabilă.

La câteva luni după acel incident, medicul a fost acuzat că nu a recunoscut semnele septicemiei după o operație abdominală, ceea ce ar fi dus la moartea unei femei în august 2023, potrivit unui proces deschis de fiul acesteia în octombrie 2025.

Shaknovsky, medic specializat în osteopatie, avea drept de practică în mai multe state americane. După moartea lui Bryan, și-a pierdut licențele medicale din Florida, Alabama și New York.

Luna trecută, după punerea sub acuzare în legătură cu moartea pacientului, medicul a fost arestat în Miramar Beach în timp ce lucra ca șofer Lyft. Imaginile surprinse de camera corporală a polițiștilor și obținute de NBC News arată mai mulți agenți înarmați înconjurând mașina lui Shaknovsky, care avea doi pasageri pe bancheta din spate în momentul reținerii.