Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză

1 minut de citit Publicat la 16:38 14 Mai 2026 Modificat la 16:40 14 Mai 2026

Elon Musk și-a luat fiul de șase ani în China FOTO: Profimedia Images

Șeful Tesla și SpaceX, Elon Musk, a demonstrat încă o dată că niciun summit nu este prea serios pentru a-l aborda cu un copil alături. În timp ce Donald Trump și Xi Jinping încercau să pozeze în salvatorii lumii în Marea Sală a Poporului, adevărata vedetă a covoarelor din Beijing a fost X Æ A-Xii, în vârstă de șase ani.

Elon l-a dus pe micul „X” chiar în centrul evenimentelor, printre cei mai puternici oameni de pe planetă.

Și nu a fost vorba doar despre a-l însoți. Musk s-a comportat ca un adevărat profesionist diplomatic și și-a îmbrăcat fiul într-o vestă tradițională chinezească albastră. Rețelele sociale chineză și presa locală au luat foc de entuziasm.

În timp ce directorul general al Apple, Tim Cook, și șeful Nvidia, Jensen Huang, discutau despre tehnologie cu premierul Li Keqiang, Elon semna parteneriate cu o mână și îl ținea cu cealaltă pe micul său succesor, care între timp filma panorama Beijingului cu un telefon mobil.