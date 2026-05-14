Mihai Savin, şeful Autorităţii Vamale, a fost pus sub control judiciar

Publicat la 17:14 14 Mai 2026 Modificat la 17:19 14 Mai 2026

Şeful Vămilor din România, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals.

Şeful Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, a fost pus joi sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform unor oficiali ai Parchetului, Mihai Savin este urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.

În acelaşi dosar, au fost plasate sub control judiciar alte două persoane, acuzate de fals intelectual şi uz de fals, dintre care una are funcţie de conducere în Direcţia Regională Vamală Galaţi.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Savin ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat.

În luna ianuarie, Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.