Record la Geneva: un diamant rar albastru-verde s-a vândut cu aproape 15 milioane de euro. „Este pur şi simplu remarcabil”

1 minut de citit Publicat la 10:01 14 Mai 2026 Modificat la 10:01 14 Mai 2026

Diamantul „Ocean Dream” a fost „extras la începutul anilor 2000 în Africa centrală' / sursă foto: Profimedia Images

Un diamant albastru-verde intens de 5,5 carate, originar din Africa centrală şi cel mai mare cunoscut până în prezent, a fost vândut pentru echivalentul a 14,8 milioane de euro miercuri la Geneva, un record pentru acest tip de piatră preţioasă, a menţionat casa de licitaţii Christie's, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Diamantul „Ocean Dream” a fost vândut pentru aproape 13,6 milioane de franci elveţieni, sumă care include comisionul, „stabilind astfel un nou record mondial la o licitaţie pentru un diamant albastru-verde”, a precizat Christie's pentru presă.

Era estimat la o sumă cuprinsă între 7 şi 10 milioane de franci elveţieni (7,6 - 10,9 milioane de euro).

„Este pur şi simplu remarcabil. Am vândut această piatră în 2014 pentru 8,5 milioane de dolari. A fost cumpărată de o colecţionară privată asiatică care l-a apreciat foarte mult şi l-a purtat”, a declarat pentru AFP Max Fawcett, director internaţional al departamentului pentru bijuterii din cadrul Christie's.

„Tocmai ce l-am vândut pentru 17 milioane de dolari graţie participării active a trei clienţi diferiţi, originari din regiuni foarte diferite ale lumii”, care au animat licitaţie, a adăugat el.

Acest diamant excepţional - cel mai mare diamant albastru-verde Fancy Vivid repertoriat vreodată de Institutul Gemological din America (GIA) - este tăiat într-o formă triunghiulară.

A fost „extras la începutul anilor 2000 în Africa centrală'', a detaliat Fawcett.

„Tăiat ulterior, a fost expus în 2003 în cadrul unei expoziţii 'Splendor of Diamonds'' de la Smithsonian (Smithsonian Institution din Washington, n. red), care a reunit cu această ocazie opt diamante colorate cele mai rare din lume'', printre care şi acest diamant albastru-verde, a explicat el.

Cumpărătorul nu a dorit să-şi divulge identitatea.

Conform lui Max Fawcett, acest diamant este de mărimea unei unghii de la degetul mic.

„Entuziasmul pentru obiecte de colecţie de lux, cele mai frumoase pietre preţioase colorate, cele mai frumoase bijuterii emblematice, obiecte rare şi de neînlocuit, este mai puternic ca niciodată. Iar noi suntem absolut încântaţi de rezultat'', a mai spus el.