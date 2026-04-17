Vinuri rare, uitate timp de un secol în pivnița unui castel, considerate cândva de nebăut, vor fi scoase la vânzare pentru sume uriașe

Timp de aproape un secol, sticle de vin Bordeaux considerate anterior nedegustabile au fost ascunse în castelul scoțian Glamis. FOTO: Profimedia

Sticle de vin extrem de rare, găsite în pivnița Castelului Glamis din Scoția după ce au fost uitate timp de aproape un secol, vor fi vândute la licitație, fiind considerate astăzi printre cele mai valoroase vinuri din lume datorită stării lor excepționale de conservare și a originii lor istorice, potrivit CNN.

Castelul Glamis are o istorie bogată, fiind considerat cel mai bântuit castel din Scoția. El a găzduit-o cândva pe Maria, Regina Scoției și are legături puternice cu familia regală britanică. Se spune, de asemenea, că a inspirat tragedia „Macbeth” de William Shakespeare.

Dar poate una dintre cele mai fascinante atracții ale sale se află adânc în pivnița de vinuri, descrisă de un expert drept o adevărată „peșteră a lui Aladin”.

Timp de aproape un secol, sticle de vin Bordeaux considerate anterior nedegustabile au fost ascunse în acest castel scoțian. Astăzi, conținutul lor este considerat printre cele mai bune – și mai valoroase – din lume. Acum, două sticle de Château Lafite 1870 urmează să fie scoase la vânzare.

Acestea, aflate în centrul viitoarei licitații „Immortal Vintages” organizate de casa de licitații Sotheby’s pe 17 aprilie, sunt considerate „legendare” de cunoscători. Descrisă de Sotheby’s drept „o vânzare de referință, de la un singur proprietar”, licitația cuprinde peste 250 de loturi de vin Bordeaux, întinzându-se pe două secole, și este estimată să depășească 1 milion de dolari.

Descoperite în pivnița Castelului Glamis în anii 1970, cele două sticle ar putea fi vândute cu până la 50.000 de dolari fiecare la licitația de la New York.

O adevărată „peșteră a lui Aladin”

Castelul Glamis, situat în estul Scoției, la aproximativ 19 kilometri de Dundee, a fost reședința ancestrală a conților de Strathmore și Kinghorne din anul 1372. Pivnița castelului, supranumită „catacombele”, a fost amenajată în 1765 pentru John, al 9-lea conte de Strathmore.

Potrivit lui Ingrid Thomson, arhivara castelului, pivnița este folosită în prezent „pentru depozitare generală și materiale de curățenie”, însă în deceniile în care a adăpostit aceste sticle uitate, istoria se scria deasupra ei.

Regina Elisabeta a II-a, pe când era copil, împreună cu sora sa Margaret și părinții lor, pe atunci Ducele și Ducesa de York, au petrecut mult timp la Castelul Glamis.

„Prințesele au petrecut multe vacanțe fericite la Glamis, iar noi păstrăm scrisori de la ‘Lilibet’ către bunicii săi, în care le mulțumește pentru șederile de acolo”, a declarat Thomson.

Cele două sticle, provenite din domeniul Château Lafite Rothschild din regiunea Bordeaux, Franța, au fost descoperite aproape întâmplător. Ele s-au numărat printre cele 42 de sticle găsite cu puțin timp înaintea unei licitații Christie’s din 1971, intitulată „Cele mai fine și mai rare vinuri din pivnițe private”.

Michael Broadbent, fondatorul departamentului de vinuri al casei Christie’s, a declarat că a descoperit sticlele de Lafite 1870 în timpul primei sale vizite la castel. Registrul pivniței arăta că al 13-lea conte de Strathmore achiziționase 48 de sticle de Lafite 1870, pe care le-a depozitat în 1878.

„Vinul era atât de astringent încât nu i-a plăcut, iar când a murit… a rămas practic neatins, iar urmașii săi l-au lăsat acolo”, a scris Broadbent.

„De fapt, a fost nevoie de 50 de ani pentru a deveni suficient de catifelat pentru a fi băut, iar la momentul vizitei mele era deja vechi de un secol, când s-a decis vânzarea vinurilor vechi din Castelul Glamis.”

Broadbent a decis că este „prudent” să guste vinul înainte de vânzare. „Nivelul era perfect, dopul intact, culoarea impresionant de profundă, mirosul curat – fără nicio urmă de oxidare sau aciditate, iar echilibrul și gustul erau perfecte.”

Richard Young, șeful licitațiilor de vinuri al Sotheby’s pentru America, a explicat „statutul legendar” al acestui vin: „Când pivnița a fost redescoperită și vândută la licitație în 1971, sticlele erau într-o stare remarcabil de bine conservată – o supraviețuire aproape incredibilă pentru vinuri de o asemenea vechime.”

„În plus, sticlele provenite din această pivniță, care au fost deschise ulterior, sunt considerate printre cele mai bine păstrate exemple de Lafite 1870, ceea ce le conferă un statut de reper pentru colecționari.”

De ce este special vinul scos la licitație

O parte din unicitatea acestui vin este faptul că provine din perioada de dinaintea epidemiei de filoxeră de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când insecte microscopice au atacat rădăcinile viței-de-vie.

„Aceasta s-a răspândit în toate podgoriile Europei, inclusiv în Bordeaux, distrugând suprafețe întinse de viță-de-vie prin atacarea rădăcinilor”, a explicat Young.

„Soluția pe termen lung a fost altoirea viței europene pe portaltoi americani rezistenți, practică folosită și astăzi. Totuși, acest proces a schimbat fundamental biologia viței, iar mulți consideră că a modificat și caracterul vinurilor. Vinurile pre-filoxeră, precum Lafite 1870, sunt astfel apreciate deoarece provin din vițe originale, nealtoite, oferind o imagine asupra unui stil de vinificație ‘pierdut’.”

Potrivit lui Young, vinuri din 1870 sau 1865 apar la licitații doar o dată sau de două ori pe deceniu și devin „extrem de rare”, iar formatul magnum (sticle de 1,5 litri) este și mai rar.

Jason Tesauro, somelier, scriitor și fotograf care l-a cunoscut pe Broadbent, a descris pivnița drept o „peșteră a lui Aladdin”: „Acest vin dintr-un anotimp unic, uitat într-o pivniță de o sută de ani, a dus la o descoperire de o viață.”

Tesauro a spus că a degustat un Lafite 1870 la un eveniment exclusivist în 2023:

„Am o amintire senzorială a acelui vin, lucru care nu se întâmplă cu orice vin, chiar și cu unele foarte bune.

La acea masă erau vinuri care, pentru alții, ar fi fost cele mai mari din viață, și totuși au fost complet eclipsate de 1870.

Este ca și cum ai aprecia-o pe Sophia Loren la 90 de ani — nu te mai uiți la frumusețea tinereții, ci la experiența gravată în timp. Ceea ce ne-a surprins a fost că încă se simțea fructul.

Să ridici cortina și să vezi încă ce era acolo — nu ecouri, nu umbre — ci senzații reale ale fructului și culorii a fost extraordinar.”

Tesauro consideră că licitația, care include și un Château Lafite din 1865, va atrage două tipuri de cumpărători: cei care vor păstra vinul ca obiect de colecție și cei suficient de pasionați încât „vor să trăiască experiența a ceea ce se întâmpla în lume în 1870”.