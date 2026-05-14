Cum arată autobuzele turistice ale Bucureştiului, care, de vineri, revin pe traseu. Cât costă biletele şi ce rute au

2 minute de citit Publicat la 16:34 14 Mai 2026 Modificat la 16:35 14 Mai 2026

Primăria Bucureştiului a anunţat, joi, că, de vineri, autobuzele turistice ale Bucureștiului revin pe traseu. Cele două autobuze au 83 de locuri fiecare şi vor circula, în weekenduri, prin cele mai frumoase destinații turistice ale Capitalei. "Numărul lor poate fi suplimentat până la 6 autobuze, pe parcursul verii, în funcție de cerere", a transmis instituţia.

"Autobuzele turistice ale Bucureștiului revin, de mâine, pe traseu.

Două autobuze supraetajate, cu o capacitate de 83 de locuri fiecare, vor circula, în weekenduri, prin cele mai frumoase destinații turistice ale Capitalei. Numărul lor poate fi suplimentat până la 6 autobuze, pe parcursul verii, în funcție de cerere.

? TRASEUL „Bucharest City Tour” are 16 km dus-întors, 15 stații și trece pe la: Piața Presei - Arcul de Triumf – Piața Victoriei – Piața Romană – Piața Universității – Palatul Parlamentului - Piața Unirii.

TARIFUL, în prima lună, este unul promoțional, de 49 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copiii între 4 și 14 ani. Cei sub 4 ani au gratuitate. Se poate cumpăra atât din autobuz, cu cardul, cât și la centrele de vânzare STB.



Biletul are valabilitate o zi întreagă. Practic, în ziua în care l-ai achiziționat, poți să cobori oriunde pe traseu, să vizitezi, să te plimbi, să bei o cafea, și să te urci din nou în autobuz oriunde și de nenumărate ori", a comunicat Primăria Capitalei.

Programul autobuzelor turistice

Cele două autobuze turistice circulă vinerea, sâmbăta și duminica, între orele 10.00 – 21.00. Ajung în stații cu o frecvență de 40 de minute, +/-, în funcție de trafic.În fiecare autobuz există un însoțitor de bord care coodonează accesul și înmânează vizitatorilor harta traseului.

În plus, pe scaune, sunt coduri QR pe care, dacă le scanați, puteți descărca un ghid audio în 4 limbi (română, engleză, franceză și italiană). Astfel, veți putea asculta, în căști, povestea fiecărui obiectiv turistic de pe traseu.

Haideți la plimbare, să admirați orașul de la înălțime, să-i aflați povestea, să-i descoperiți farmecul", a mai comunicat instituţia.