Grindeanu i-a cerut lui Pîslaru să-i trimită „cât mai urgent” lista cu proiectele din PNRR care trebuie aprobate în Parlament

Publicat la 16:46 14 Mai 2026 Modificat la 16:46 14 Mai 2026

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu i-a trimis joi o scrisoare ministrului interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru în care îi cere să îi trimită „cât mai urgent” lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate de Parlament pentru finalizarea jaloanelor din PNRR. În document, șeful PSD a scris că și-a arătat „în numeroase rânduri” interesul de a susține demersurile Guvernului pentru acest program, dar a constatat cu „regret și surprindere” că până acum nu a primit nicio solicitare.

În scrisoare, Sorin Grindeanu a scris că PSD și-a afirmat „susținerea totală” pentru PNRR la consultările cu președintele Nicușor Dan.

„Vă adresez o solicitare la care aștept cu celeritate un răspuns din partea dvs., având în vedere importanța subiectului pentru economia României.

Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Deși mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret și surprindere, că atât în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cât și de președinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe care îl conduceți”, a scris Grindeanu.

El a adăugat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu i-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară.

„În sprijinul angajamentului asumat față de președintele României și al cooperării loiale între Guvern și Parlament, vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”, a transmis Sorin Grindeanu.

România are, în acest moment, 38 de ținte și jaloane aferente reformelor din PNRR încă neîndeplinite, și riscă penalizări totale de peste 15 miliarde de euro, se arată într-o informare privind stadiul implementării PNRR care va fi prezentată în ședința de Guvern de joi.

Suma depășește valoarea rămasă de încasat la nivelul întregului Plan Național de Redresare și Reziliență.

Dintre cele 38 de ținte și jaloane nefinalizate, 14 sunt considerate reforme cu impact semnificativ. Dintre acestea, 11 necesită inițiative legislative. Nouă acte normative de nivelul legii ar trebui aprobate de Parlament și implică acord politic.

Potrivit documentului, până în prezent România a depus patru cereri de plată și a primit fonduri în valoare totală de 10,72 miliarde de euro, reprezentând 50,08% din total.