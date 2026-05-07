Dragoş Pîslaru: Anul acesta vom avea creştere economică. Investiţiile "bubuie" în trimestrele următoare

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și al Muncii. Sursa foto: Agerpres

România va înregistra creştere economică la finalul acestui an, în condiţiile în care investiţiile vor creşte fără precedent în trimestrele al doilea şi al treilea, pe fondul proiectelor finanţate prin PNRR şi politica de coeziune, a afirmat joi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, potrivit Agerpres. "Trimestrele următoare, vă zic, investiţiile bubuie, efectiv, în trimestrul 2. Bubuie, pentru că ai toate proiectele acum, care în stil autohton, se termină toate la sfârşitul perioadei", a precizat oficialul în timpul declaraţiilor.

"Pe 7 mai, ministrul Muncii v-a spus că o să avem creştere economică. O să reţineţi lucrul ăsta. Anul ăsta vom avea creştere economică. Este imposibil cu banii atraşi din PNRR şi cu banii atraşi din coeziune şi cu lucrurile care s-au pus pe şine în aceste 10 luni să nu avem creştere economică la sfârşitul anului.

Trimestrul 1 este încă un trimestru în care se simte ajustarea de consum, dar trimestrele următoare, vă zic, investiţiile bubuie, efectiv, în trimestrul 2. Bubuie. Nu că sunt incremental mai mari. Bubuie. Pentru că ai toate proiectele acum, care în stil autohton, se termină toate la sfârşitul perioadei.

Deci, în trimestrul 2 şi trimestrul 3 vom avea investiţii fără precedent, record în România, care vor prelua creşterea economică, aşa cum am spus de anul trecut, de altfel", a menţionat Dragoş Pîslaru, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, România trece de la un model economic bazat pe consum la unul bazat pe investiţii.

"Discuţia este de schimbare de model de creştere economică. Totdeauna când treci de pe un pilon, cum a fost cel bazat pe consum, într-un pilon bazat pe investiţii, vei avea o perioadă de tranziţie. Este absolut natural", a menţionat ministrul interimar al Investițiilor și al Muncii.

Conform datelor provizorii publicate în aprilie de INS, economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior.