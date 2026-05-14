O insulă grecească evaluată cândva la 8 milioane de euro se vinde acum la prețul unui apartament

1 minut de citit Publicat la 10:21 14 Mai 2026 Modificat la 10:21 14 Mai 2026

FOTO: Island Seeker

Insula grecească Makri, din Marea Ionică, era prezentată în trecut ca o oportunitate rară pentru investitorii străini. În urmă cu câțiva ani, agențiile imobiliare de lux o promovau la 8 milioane de euro, scrie greekreporter.com. Insula era descrisă ca un loc potrivit pentru un resort de cinci stele și vile private. Acum, Makri urmează să fie scoasă la licitație cu un preț de pornire de doar 247.000 de euro, sumă comparabilă cu prețul unui apartament mic din Atena.

Scăderea uriașă a prețului nu este cauzată doar de lipsa cumpărătorilor. Principalul motiv ține de regulile stricte de mediu din Grecia. La început, insula era văzută ca un teren bun pentru dezvoltări turistice, dar evaluările mai noi au arătat că acest lucru este foarte greu, dacă nu chiar imposibil.

O mare parte din insulă este considerată pădure privată și se află într-o zonă naturală protejată.

Din acest motiv, construcțiile mari, cum ar fi hotelurile sau vilele de lux, sunt practic interzise. Potrivit regulilor actuale, terenul poate fi folosit mai ales pentru activități agricole ușoare sau pentru forme simple de recreere.

Astfel, Makri a trecut de la imaginea unei insule perfecte pentru investiții la realitatea unei insule frumoase, dar protejate, unde nu se poate construi aproape nimic.

Chiar dacă are multe restricții, insula Makri are o istorie interesantă. Ea face parte din același grup de insule ca Oxia, o insulă cumpărată în trecut de fostul emir al Qatarului. Potrivit mitologiei grecești, Echinadele ar fi fost nimfe transformate în insule de un zeu al râului.

Zona are și o importanță istorică. Apele din apropiere sunt considerate de unii istorici locul unde ar fi avut loc Bătălia de la Lepanto, în 1571.

După mai multe încercări eșuate de vânzare la prețuri mai mari, inclusiv o licitație pornită de la 1,5 milioane de euro, autoritățile au redus prețul. Noua licitație este programată pentru 13 noiembrie 2026, în speranța că se va găsi un cumpărător.

Makri are o suprafață mai mică de un kilometru pătrat, iar cel mai înalt punct al insulei ajunge la 126 de metri. Pe insulă se mai pot vedea urmele a trei construcții: o mică biserică, o cisternă și o casă.