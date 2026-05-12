România află miercuri dacă intră oficial în recesiune. Economist: Situația țării este fără soluție pe termen scurt și mediu

România află miercuri dacă intră oficial în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere economică și un început de an marcat de vânzări mai mici, firme închise și concedieri colective. Profesorul de economie Adrian Mitroi avertizează că țara traversează deja „o recesiune prelungită”, fără soluții rapide pentru redresare, iar efectele se vor vedea direct în nivelul de trai.

Acum vin datele pe primele 3 luni ale anului 2026, un an care a început cu vânzări tot mai mici în retail, sute de firme care au închis și tot mai multe solicitări de concedieri colective.

Imaginea României nu este una deloc bună. Dacă economia scade pentru al treilea trimestru la rând, trecem de la o simplă alarmă la o criză certă. Asta ar putea însemna pentru români un blocaj pe piața muncii, de la angajări până la majorări de salarii. Băncile devin și ele mai prudente și ar putea cere garanții mai mari, prin urmare accesul la creditare mai scăzut. Scumpirile vor continua din cauza evenimentelor geopolitice însă veniturile oamenilor nu vor mai ține pasul, astfel că vom vedea scăderi de vânzări.

Economist: Situația țării este fără soluție pe termen scurt și mediu

Adrian Mitroi, profesor de economie: Cel mai complicat și grav lucru - așa cum există situația României este fără soluție pe termen scurt și mediu. Nu avem soluție, decât o deteriorare continuă a nivelului de trai, pentru că inflația este habotnică, va rămâne acolo, consumul va scădea, creșterea economică este în scădere.

Suntem în al treilea semestru de recesiune, est o recesiune nu neapărat profundă dar este prelungită. Și atunci ne scade nivelul de trai și dintr-o inflație dar și din scăderea economică. La așa ceva nu poți decât prin măsuri de ofertă - precum fonduri europene, dar și acolo am făcut-o de oaie.

Noi nu avem spațiu monetar, nu poți să scazi taxele, să crești veniturile nu poți, să tractezi economia cu investiții și cu fonduri europene nu mai poți, că nu le mai ai. Asta înseamnă că nu mai avem niciun fel de leviere iar autobuzul economic este complet disfuncțional.

România intră într-o perioadă prelungită de creștere economică modestă, negativă, departe de a putea face ceva.

Noi am inventat una dintre cele mai toxice politici macroeconomice pe care le-am văzut. Eu am un clasament al celor mai slabe guverne, le-am măsurat, cine a crescut datoria publică, euro, cine a încetinit economia. O să vedeți unde se află guvernul pe care încă îl mai avem - destul de sus în guvernele extrem de contraproductive. Ei au inventat ceva extrem de nepotrivit și care a dus la scădere de deficit cu creștere exorbitantă a datoriei publice. Noi și dacă stăm fără o datorie nouă de refinanțat și numai din dobânzile pe care le avem, datoria noastră la final este de 67%.