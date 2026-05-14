Familia Regală a vizitat Primăria Bucureşti. Ciucu: Le-am prezentat proiectele de investiții la care lucrăm și viziunea mea pentru oraş

Publicat la 17:29 14 Mai 2026 Modificat la 17:29 14 Mai 2026

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că a fost vizitat, la sediul instituţiei pe care o conduce, de Familia Regală a României, în preajma sărbătoririi a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului Român Modern (1866-2026). Edilul Bucureştiului a spus, de asemenea, că "intenționăm, până la sfârșitul acestui an, să amplasăm statuia Regelui Ferdinand I al României în Piața Victoriei".

"A fost o reală plăcere să fiu astăzi gazda Familiei Regale a României la Primăria Municipiului Bucureşti, în preajma sărbătoririi a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului Român Modern (1866-2026).

Vizita Majestății Sale a început cu un scurt tur al Palatului Primăriei, construit între 1906 și 1910 ca Palat al Lucrărilor Publice (corespondentul Ministerului Dezvoltării de astăzi), o capodoperă a arhitecturii românești, îmbinând armonios elemente tradiționale, bizantine și brâncovenești.

Apoi, le-am prezentat Majestății Sale și Alteței Sale Regale Principele Radu al României proiectele de investiții la care lucrăm, precum și viziunea mea pentru București pentru următorii ani", a afirmat Ciucu.

Proiectele prezentate Familiei Regale

"Printre proiectele pe care le-am evidențiat s-a numărat regenerarea urbană din zona Palatului Regal, pe care o avem în vedere, deoarece în acest moment pregătim un concurs de soluții pentru un Plan Urbanistic Zonal care să pună mult mai bine în valoare Palatul Regal. De asemenea, intenționăm, până la sfârșitul acestui an, să amplasăm statuia Regelui Ferdinand I al României în Piața Victoriei, analizând în prezent trei opțiuni de amplasare. Decizia va fi luată în urma unei consultări publice.

De asemenea, am discutat și despre colaborări punctuale în cadrul proiecte punctuale, în special cu caracter social, cum ar fi Banca de Alimente", a mai declarat Ciprian Ciucu.