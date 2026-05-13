O nouă autostradă care va pleca din București și va trece prin trei județe primește undă verde: Proiect strategic pentru sudul României

1 minut de citit Publicat la 10:06 13 Mai 2026 Modificat la 10:06 13 Mai 2026

Autostrada București - Alexandria va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5). FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat avizarea documentației tehnico-economică pentru Autostrada București - Alexandria. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a precizat că autostrada va fi un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman.

Autostrada București - Alexandria va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Acest proiect va însemna investiții, locuri de muncă și oportunități noi de dezvoltare pentru întreaga regiune, adaugă oficialul de la Transporturi.

Autostrada București–Alexandria va avea o lungime de aproximativ 74,2 kilometri și va fi construită cu două benzi de circulație pe sens, bandă de urgență și acostament. Proiectul include un ansamblu complex de 65 de pasaje, poduri și viaducte, dintre care cele mai importante sunt cele peste râurile Argeș și Vedea, cu lungimi de 994 metri, respectiv 1.153 metri.

Traseul prevede 10 noduri rutiere, care vor asigura conexiuni cu principalele drumuri naționale și județene din zonă, inclusiv legături cu A0, DN6, DN61 și viitoarea autostradă București–Giurgiu.

Pe lângă infrastructura rutieră, proiectul prevede spații de servicii cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, parcări, inclusiv una securizată pentru camioane, precum și centre de întreținere și monitorizare.

Autostrada va fi completată de măsuri de siguranță și protecție a mediului, precum perdele forestiere, panouri fonoabsorbante și 15 zone speciale de traversare între sensuri pentru situații de urgență.

Durata de execuție a lucrărilor este de 33 luni, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, viitorul program financiar european și bugetul de stat.

În luna martie, Autostrada București-Alexandria a primit acordul de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului.