Pas important pentru începerea lucrărilor la Autostrada București – Alexandria: Acordul de mediu a fost emis

1 minut de citit Publicat la 21:03 25 Mar 2026 Modificat la 21:03 25 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Autostrada București-Alexandria a primit miercuri acordul de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului. Această etapă este esențială pentru începerea lucrărilor, așa cum a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe pagina lui de Facebook.

“Agenția pentru protecția mediului a emis astăzi acordul de mediu pentru Autostrada București- Alexandria, o etapă esențială pentru demararea lucrărilor. Ce urmează? Aprobarea proiectului în Guvern și lansarea licitației pentru proiectare și execuție”, a spus Horațiu Cosma.

Proiectul prevede 77 km de autostradă, 10 noduri rutiere care vor asigura conexiuni rapide cu drumurile existente, 47 de poduri și pasaje pe traseu, cu o lungime totală de aproape 11km, spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice, parcare securizată pentru camioane.

Autostrada va străbate trei județe: Ilfov, Giurgiu și Teleorman, iar lucrările vor avea o durată de 36 luni, proiectare și execuție.

Autostrada va porni din viitorul drum radial Măgurele al Bucureștiului, va intersecta actuala autostradă de centură București Sud printr-un nod rutier de mare viteză și va ajunge la Alexandria, traversând județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman.

“Această investiție crucială va scoate traficul de pe actualul drum național DN6 București - Alexandria, pe care circulă zilnic peste 20.000 de vehicule - unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri din zonă”, a scris