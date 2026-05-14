Un bărbat echipat pentru o baie în mare a nimerit, fără să vrea, în mijlocul unei prezentări de modă

2 minute de citit Publicat la 15:16 14 Mai 2026 Modificat la 15:31 14 Mai 2026

Presa l-a identificat ulterior pe bărbat ca fiind David Handley, un localnic care vine la plajă în fiecare dimineață de 30 de ani. Sursa foto: Getty Images

La prezentărea de modă a brandului Commas din cadrul Săptămânii Modei Australiene care a avut loc în suburbiile Tamarama Beach din Sydney, marți, 12 mai, în timp ce modelele coborau o scară și ajungeau pe plajă, un bărbat a coborât aceleaşi scări printre modelele din defilare şi a început să facă nişte mişcări de streching.

› Vezi galeria foto ‹

Întâmplarea a fost surprinsă şi postată într-un videoclip TikTok distribuit de utilizatoarea Violet Grace. Imaginile devenite virale arată cum, în mijlocul defilării de modă bărbatul şi-a aruncat cămașa pe nisip și s-a aruncat în apele oceanului. Apoi a ieşit pe mal şi s-a şters cu prosopul în timp ce modelele continuau să meargă pe podiumul de pe plajă, relatează Eu.usatoday.

Violet Grace şi-a intitulat videoclipul de pe reţelele sociale: „Săptămâna Modei Australiene: Nimic nu îl oprește pe un localnic să facă baie de dimineață. Repet: NIMIC.”

Publicația australiană „Today” l-a identificat ulterior pe bărbat ca fiind David Handley, un localnic care vine la plajă în fiecare dimineață de 30 de ani.

„Trebuie să-mi cer scuze creatorului de modă”, i-a spus Handley jurnalistului Jack Hahn într-un interviu acordat exact în locul momentului său viral. Handley a spus că atunci când a ajuns în capul scărilor și a văzut modelele, s-a gândit: „Ei bine, cu siguranță cineva controlează scările dacă a început defilarea” și că modelele probabil coborau scările ca să se adune pentru începerea show-ului.

„Am ajuns cam pe aici și dintr-o dată mi-am zis: «Sunt modelul principal»”, a adăugat Handley printre râsete.

Întâmplarea lui Handley a devenit curând virală, iar oamenii din întreaga lume i-au admirat nonșalanța și reacția sa la situaţia inedită. „Asta numim noi să-ți vezi de treaba ta”, a scris un utilizator în comentariile la postarea lui Grace, în timp ce altul a comentat: „Așa vreau să-mi trăiesc viața.” „El a dus spectacolul”, a scris altul, în timp ce altul a spus: „El este săptămâna modei”.