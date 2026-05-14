Italia a anunțat reguli noi pentru turiștii care vizitează Cinque Terre

Publicat la 11:29 14 Mai 2026

Măsurile au fost decise pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra vieții locuitorilor din localităţile care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Primăriile localităţilor turistice Riomaggiore și Vernazza, din regiunea Liguria, Italia, au decis noi reguli pentru „protejarea liniștii locuitorilor”. Astfel grupurile turistice, cu ghizi sau însoțitori, nu vor mai putea depăși 25 de persoane, iar dacă sunt zece participanți, aceștia trebuie să poarte căști.

Aceasta este doar una dintre regulile stabilite de primăriile din zona Cinque Terre pentru a reglementa și pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra vieții locuitorilor din localităţile care fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, dar și pentru a îmbunătăți calitatea experienței pentru toți vizitatorii, relatează La Repubblica.

Dacă grupurile turistice organizate, deși grupurile școlare sunt exceptate, numără mai mult de zece persoane, coordonatorul sau ghidul trebuie să distribuie căști. În mod similar, difuzoarele și megafoanele, folosite anterior de ghizi pentru a fi auziţi de toți participanții, sunt interzise. Cu toate acestea, pe străzile înguste din Cinque Terre, efectul de rezonanță duce la o amplificare naturală a sunetelor, cu un impact acustic insuportabil asupra locuitorilor.

În plus, Primăria din Vernazza, așa cum a făcut deja cea din Riomaggiore, intenționează să introducă o „ interdicție de parcare pietonală ” pentru turiști, interzicând staționarea prelungită în centrele de trafic, în special pe scări și pe străzile înguste din localităţi. Iar noua versiune a regulamentului poliției locale include o hartă stradală specifică, care enumeră locațiile și restricțiile de parcare desemnate.

În urmă cu câteva luni, primarul orașului Vernazza, Marco Fenelli , a interzis, de asemenea, selfie-urile în apropierea stâncilor și a pereților falezi din motive de siguranță, pentru a proteja siguranța turiștilor.