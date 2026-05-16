Ilie Bolojan, înainte de consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție

3 minute de citit Publicat la 12:08 16 Mai 2026 Modificat la 12:11 16 Mai 2026

FOTO: Facebook PNL

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Timișoara, unde s-a întâlnit cu liderul USR Dominic Fritz, că dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție.

"Datorită experienței din ultimele 10 luni, a fugii de răspundere a PSD, a blocajelor și minciunilor PSD, PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

În condițiile în care acest partid va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție.", a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a vorbit despre obiectivele PNL pentru perioada următoare.

Obiectivul pe termen scurt al PNL este să se găsească o formulă prin care România să fie guvernată. PNL nu fuge de răspundere.

Obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării, o țară care se dezvoltă sustenabil, fără privilegii, fără sinecuri, în care oamenii sunt respectați și se pune accent pe dezvoltarea comunităților, să se regăsească într-un partid, PNL, pe care să îl poată vota cu încredere în 2028.

O să-mi dedic energia pentru a reforma partidul, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența celor care au adus performanță în acești ani.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, după ce a avut o întâlnire cu primarul Dominic Fritz, la Primăria Timişoara, că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică.

"În plan politic vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte, luni, în aşa fel încât în baza experienţei pe care am avut-o în aceste luni de guvernare pe de-o parte să susţinem, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, care ţin de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reduceri de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică. De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care aşa cum am anunţat le vom depune în următoarele două săptămâni pentru ca toate jaloanele să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine cele două proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană", a adăugat Bolojan.

La rândul său, Dominic Fritz a spus că ambele formaţiuni vor transmite că orice formulă de guvernare cu PSD este exclusă.

Am discutat şi despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine.

Dar suntem responsabili, şi în funcţie de ce se discută şi de rezultatele acestor consultări, şi USR şi PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate", a explicat Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că la consultări va întreba toate partidele care e majoritatea pe care o propun și că discuțiile vor pleca din acel punct. "Cu toate diferențele dintre partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală", a subliniat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns că nu va da răspunsuri particulare.

"Unul e că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză", a spus Președintele.

Președintele a mai declarat că exclude ca AUR să facă parte din viitorul Guvern.

Întrebat dacă, în varianta în care PSD reușește să strângă o majoritate parlamentară, l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, Nicușor Dan a declarat: "E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă".