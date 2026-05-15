Nicușor Dan, despre consultări: Cu toate diferențele dintre partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală

1 minut de citit Publicat la 12:52 15 Mai 2026 Modificat la 13:10 15 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că la consultări va întreba toate partidele care e majoritatea pe care o propun și că discuțiile vor pleca din acel punct. "Cu toate diferențele dintre partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală", a subliniat Nicușor Dan.

"O să avem discuții luni, probabil marți sau miercuri, cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în procesul consultărilor. Nu va exista un anunț luni seară sau marți dimineață", a spus Președintele.

Întrebat dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a răspuns: "Cel mai important lucru, și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări, este următorul: primul lucru pe care îl voi întreba este care va fi majoritatea.

Fie că vorbim de un guvern complet politic, fie de un guvern minoritar, fie de un guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partide întrebarea este: care este majoritatea pe care o propun?

Aceasta este întrebarea esențială. De acolo încep discuțiile".

Întrebat dacă va îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns că nu va da răspunsuri particulare.

"Unul e că nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză.

Să acultăm toate partidele cu condiționările fiecăruia.

Foarte important, întrebarea va fi care e majoritatea la acest moment. O întrebare destul de dificilă, e responsabilitatea tuturor partielor să răspundă la ea, fiecare trebuie să se exprime.

Răspunuri de tipul: "îmi doresc ca...", trebuie să țină cont de realitatea parlamentară. Cu toate diferențele dintre partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală", a subliniat Nicușor Dan.

Întrebat care e varianta de compromis, el a spus că chestiunea fundamentală e majoritatea parlamentara si fiecare partid are niște condiții în trepte.

Președintele a mai declarat că exclude ca AUR să facă parte din viitorul Guvern.

Întrebat dacă, în varianta în care PSD reușește să strângă o majoritate parlamentară, l-ar desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, Nicușor Dan a declarat: "E o ipoteză care în momentul ăsta nu prea pare probabilă".

"La finalul procesului, acest Guvern trebuie să fie susținut de o majoritate pentru că altfel intrăm repede în conflict", a conchis Președintele.