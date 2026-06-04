Ce spune UDMR despre premierul desemnat: „Ușor bizară această desemnare. Nu devine tehnocrat de pe o zi pe alta”

Eugen Tomac și Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

UDMR nu a luat încă o decizie privind susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac și își rezervă dreptul de a evalua atât planurile acestuia, cât și pozițiile sale mai vechi la adresa comunității maghiare, a declarat deputatul Csoma Botond la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă UDMR va vota guvernul Tomac, liderul deputaților UDMR a explicat că formațiunea așteaptă o întâlnire directă cu premierul desemnat.

„Mâine vom avea o ședință, dar nu vom lua încă o decizie. Săptămâna viitoare, domnul Tomac se va întâlni cu noi la Parlament, să vedem ce planuri are și, în funcție de asta, vom decide. Nu pot să vă spun nimic în această privință”, a spus Csoma Botond.

Totuși, el a calificat drept neobișnuită întreaga construcție politică din spatele acestei desemnări.

„Mi se pare ușor bizară această desemnare: un politician să conducă un guvern de tehnocrați, un politician al cărui partid n-a ajuns în Parlament. E destul de bizar din punct de vedere politic. Dar hai să trecem peste asta, să vedem ce dorește să facă și, în funcție de asta, vom decide”, mai spune deputatul.

Csoma Botond a detaliat și calendarul deciziei UDMR.

„Avem mâine o ședință, dar nu vom lua decizia finală mâine, pentru că săptămâna viitoare ne vom întâlni cu domnul Tomac. Dânsul va veni la noi la Parlament, la grupurile parlamentare ale UDMR din Cameră și Senat, și vom discuta aplicat pe anumite domenii, să vedem dacă putem sau nu să sprijinim acest guvern. Reiterez: în sine, această idee de a avea un om politic al cărui partid nu a intrat în Parlament să conducă un guvern de tehnocrați este o situație destul de bizară”, a adăugat el.

Întrebat despre demisia lui Tomac din Partidul Mișcarea Populară, anunțată în ajun, Csoma Botond a considerat-o o simplă formalitate: „O mișcare formală, un pas formal”.

Acesta a mai adăugat, ironic, că trecerea premierului desemnat în zona tehnocrată nu este credibilă: „Nu devine dânsul tehnocrat de pe o zi pe alta. O metamorfoză așa de rapidă...”

Deputatul UDMR a precizat și că pozițiile mai vechi ale lui Tomac față de comunitatea maghiară vor cântări în decizia formațiunii.