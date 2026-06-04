Se întâmplă ceva cu Bitcoin: cea mai cunoscută criptomonedă a atins cel mai scăzut nivel de la realegerea lui Donald Trump

2 minute de citit Publicat la 20:00 04 Iun 2026 Modificat la 20:00 04 Iun 2026

Analiștii au început să considere Bitcoin drept "perdant" al erei AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Cotația Bitcoin s-a apropiat, joi, de cel mai scăzut nivel consemnat după octombrie 2024, cu o lună înainte ca Donald Trump să câștige al doilea mandat la Casa Albă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această monedă este considerată în prezent mai puțin profitabilă decât acțiunile companiilor din domeniul tehnologic, inclusiv cele legate de Inteligența Artificială, adaugă sursa citată.

Cea mai importantă și mai cunoscută criptomonedă din lume "și-a pierdut brusc atractivitatea" în comparație cu "potențialul de creștere" al companiilor tehnologice, cum ar fi producătorii de cipuri de memorie și specialiștii în Inteligență Artificială, explică Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote.

Bitcoin a scăzut, joi, aproape de cotația din februarie

"Capitalul este scos din alte sectoare pentru a finanța aceste investiții, de exemplu în companiile producătoare de semiconductori, ale căror acțiuni reprezintă, doar ele, 17.000 de miliarde de dolari", remarcă, la rândul lor, analiștii de la ByteTree.

Ei adaugă că "Bitcoin este în mod clar perceput ca unul dintre perdanții revoluției AI".

Joi, în jurul orei 17:35 (ora României), cotația bitcoin era în scădere cu 1,61%, până la 63.864,17 dolari, aproape de pragul de 60.000 de dolari de care s-a apropiat la începutul lui februarie (când în tranzacțiile intra-day a ajuns la 60.133 dolari, n.r.) și sub care nu a mai coborât din octombrie 2024.

Revenirea lui Trump a adus speranțe pentru deținătorii de criptomonede

Revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, un susținător fervent al criptomonedelor, a stârnit un val de entuziasm în sector, prețul Bitcoin crescând la aproape 110.000 de dolari după momentul noiembrie 2024.

Ulterior, cotațiile au scăzut. La depreciere au contribuit întârzierea legilor promise de președintele american și incertitudinea generată de politicile sale tarifare.

Către ultima parte a lui 2025, criptomoneda a revenit pe creștere și a atins în octombrie anul trecut un vârf de 126.251,31 dolari.

După această performanță, activul digital a intrat din nou pe scădere.

O companie din sector a vândut Bitcoin, alimentând neîncrederea

De la începutul acestei săptămâni, cotația a scăzut cu aproximativ 13%, în urma anunțului că Strategy, o companie cunoscută pentru deținerea a peste 840.000 de bitcoin, a vândut 32 dintre aceștia pentru 2,5 milioane de dolari.

Tranzacția a fost confirmată de un document depus la organismul de supraveghere a pieței de capital din SUA, SEC.

Potrivit presei de specialitate, este prima dată când compania americană vinde bitcoin după 2022.

Președintele și cofondatorul Strategy, Michael Saylor, jurase de mult timp că nu va mai vinde niciodată bitcoin, înainte de a-și reconsidera recent poziția.

Această veste "a fost ultimul cui în sicriu" pentru încrederea investitorilor, notează Ipek Ozkardeskaya, analistul Swissquote.

În plus, accelerarea inflației din cauza războiului din Orientul Mijlociu dă apă la moară celor ce se așteaptă la creșterea dobânzilor, făcând dolarul și obligațiunile emise de Trezoreria SUA mai atractive, adaugă acest specialist.