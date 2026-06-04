Patru petroliere iraniene pline cu petrol pentru China au trecut prin Ormuz pe sub ochii SUA. Trump anunță un posibil acord în weekend

2 minute de citit Publicat la 19:33 04 Iun 2026 Modificat la 19:33 04 Iun 2026

Patru petroliere iraniene încărcate cu țiței au tranzitat Strâmtoarea Hormuz către Asia, în ciuda blocadei decretate de SUA asupra porturilor republicii islamice. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Patru petroliere sub pavilion iranian, încărcate cu țiței, au tranzitat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei impuse de SUA asupra porturilor Teheranului și în baza căreia forțele americane au blocat sau sechestrat alte nave ale republicii islamice, până recent, relatează AFP, citată de Agerpres.

De asemenea, această "închidere a ochilor" din partea Statelor Unite vine pe fondul informațiilor că SUA și Iranul ar urma să încheie un acord, după negocieri derulate în ultimele săptămâni și care au fost în mai multe ocazii amenințate de reluări ale schimbului de focuri.

Tranzitul prin Ormuz al celor patru petroliere iraniene este "un eveniment inedit, de la jumătatea lunii aprilie", notează AFP, care citează datele publicate joi de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler.

Petrolierele iraniene au fost supravegheate prin satelit

Kpler a detectat navele Hilda I, Amber, Silvia I și Happiness I, care au traversat, luni, Strâmtoarea Ormuz și aveau la bord în total aproximativ 7 milioane de barili de petrol.

Toate aceste vase au fost încărcate la jumătatea lunii aprilie pe Insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului, prin care această țară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

Petrolierele care traversau strâmtoarea aveau transponderele de localizare oprite, însă compania Kpler a recurs la imagini din satelit pentru a monitoriza navele comerciale.

AFP amintește că petrolierele iraniene duc, de obicei, țițeiul către o zonă offshore din apropierea statelor Malaezia și Singapore.

Acolo, țițeiul este transferat, în largul mării, pe alte nave în operațiuni ship-to-ship (de la navă la navă, n.r.).

Noile vase pe care se încarcă petrolul iranian se duc apoi în China.

Prin acest mecanism, autoritățile de la Teheran ocolesc sancțiunile impuse regimului de către SUA și de UE.

Prima "încălcare reușită" a blocadei SUA, din 15 aprilie încoace

Trei petroliere încărcate cu petrol iranian sfidaseră deja blocada americană pe 15 aprilie, la două zile după impunerea acesteia.

Totuși, de atunci niciun alt petrolier nu a mai încercat să treacă de această blocadă, în timp ce armata americană anunță cu regularitate acțiuni împotriva navelor care încearcă să ajungă în porturile iraniene sau pleacă din acestea.

Cel mai recent, Statele Unite au anunțat marți că au scos din uz un astfel de petrolier trăgând asupra sălii motoarelor, pentru a-l împiedica să ajungă pe Insula Kharg.

A fost a șasea navă avariată de armata americană după impunerea blocadei.

Trump anunță că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat până la finele săptămânii

Președintele american Donald Trump a declarat că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat până la sfârșitul acestei săptămâni.

Declarația vine într-un moment tensionat, după atacuri iraniene asupra unor ținte din Kuweit și Bahrain, soldate cu cel puțin un mort și peste 60 de răniți.

"Negocierile decurg foarte bine, chiar foarte bine. S-ar putea ca un acord să aibă loc chiar în acest weekend", a estimat președintele SUA, adăugând, totuși, că există și posibilitatea ca înțelegerea să nu se încheie.

Declarațiile vin după ce armata Statelor Unite și Gărzile Revoluționare iraniene au fost implicate, miercuri, în cel mai intens schimb de focuri de la anunțarea armistițiului.

Aeroportul internațional din Kuweit a fost lovit de o dronă iraniană, iar un om a murit.

De cealaltă parte, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a acuzat, într-un mesaj scris dat publicității, că Statele Unite și Israelul că încearcă să destabilizeze țara.

Mesajul lui Khamenei, în care se spune că cele două state adversare au suferit o înfrângere uriașă în război, ar avea, de fapt, obiectivul de a pregăti populația iraniană pentru anunțul unui acord, a relatat presa internațională.