PNL anunţă că va analiza propunerile lui Eugen Tomac, dar trage linii roşii pentru votarea Guvernului: "Fără PSD, direct sau indirect"

Ilie Bolojan, preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), la o declaraţie de presă, la sediul PNL din Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis joi seara că "va analiza cu seriozitate" săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică propuse de premierul desemnat Eugen Tomac, după nominalizarea acestuia de către președintele României, Nicuşor Dan, pentru funcția de prim-ministru. "Fără PSD, direct sau indirect", au subliniat liberalii.

PNL a precizat într-un comunicat făcut public în această seară că respectă atribuțiile constituționale ale șefului statului, însă au reiterat decizia conducerii partidului de a nu participa la formarea și de a nu face parte dintr-un guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect. Potrivit Partidului Național Liberal, actuala criză politică și dificultățile economice sunt consecința politicilor promovate de social-democrați.

"Poziţie oficială a Partidul Național Liberal – Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern.

PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare.

În același timp, Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect.

Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării", au transmis cei de la PNL în comunicatul de presă.

Totodată, formațiunea a subliniat că nu va susține niciun program de guvernare care renunță la reformele necesare modernizării României, la disciplina bugetară și la principiile bunei guvernări. Liberalii au arătat că țara are nevoie de stabilitate economică, credibilitate externă și continuitate în implementarea reformelor asumate.

"De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare.

România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate", s-a mai precizat în document.

PNL a afirmat că își dorește depășirea rapidă a crizei politice și guvernamentale, dar a avertizat că un eventual guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. De asemenea, partidul a susținut că, în spiritul Constituției, primul partid clasat în urma alegerilor parlamentare ar fi trebuit să propună un candidat pentru funcția de prim-ministru, acuzând PSD că a evitat această responsabilitate.

"PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate.

Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate. PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României", a mai menţionat PNL în comunicatul de presă.