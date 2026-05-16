Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin, în Australia

1 minut de citit Publicat la 11:19 16 Mai 2026 Modificat la 11:19 16 Mai 2026

Un bărbat de circa 30 de ani a murit în urma atacului unui rechin sâmbătă dimineaţă în statul Australia de Vest, au anunţat poliţia şi autorităţile locale.

Incidentul s-a produs la puţină vreme după ora 10:00 (02:00 GMT) pe coasta insulei Rottnest, aproape de oraşul Perth, potrivit poliţiei şi unui purtător de cuvânt al secţiei locale a organizaţiei St. John Ambulance.

"Din nefericire, bărbatul nu a putut fi resuscitat", a anunţat sâmbătă după-amiază poliţia din Australia de Vest.

Ministerul Industriilor primare şi dezvoltării regionale din acest stat a declarat pentru AFP că bărbatul a fost muşcat de un rechin din specia Marele alb de patru metri lungime şi i-a îndemnat pe vizitatorii acestei destinaţii turistice să dea dovadă de "vigilenţă sporită".

Este primul atac mortal al unui rechin în Australia de Vest din martie 2025, atunci când un surfer a fost mutilat în largul unei plaje izolate.



Aproape 1.300 de incidente implicând rechini au fost înregistrare în Australia din 1971, dintre care peste 260 au provocat decesul, potrivit unei baze de date care înregistrează incidente între aceşti prădători şi oameni.



Ultima victimă de până acum era un băiat de 12 ani care a murit după ce a fost atacat de un rechin în golful Sydney în ianuarie.



Acest atac era al treilea soldat cu decese la Sydney din septembrie. El a fost urmat de alte trei, neletale, în cele 48 de ore care au urmat în statul New South Wales, a cărui capitală este Sydney, ceea ce i-a făcut pe salvatori să ceară populaţiei să evite plajele.



Oamenii de ştiinţă australieni estimează că supra-frecventarea apelor şi creşterea temperaturii oceanelor modifică traseele migratorii ale rechinilor, ceea ce a ar putea contribui la o creştere a numărului acestor atacuri.