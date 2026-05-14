„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată

2 minute de citit Publicat la 18:24 14 Mai 2026 Modificat la 18:24 14 Mai 2026

Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Foto: Severe Weather

România și o mare parte din Europa sunt afectate zilele acestea de o schimbare bruscă a vremii, provocată de pătrunderea unei mase de aer foarte rece din nordul continentului. Meteorologii avertizează că urmează câteva zile cu temperaturi mult sub normalul perioadei, furtuni puternice, grindină și ploi abundente, mai ales în zona Balcanilor și a Carpaților, scrie Severe Weather.

Aerul rece intră în contact cu masele de aer cald și umed din regiunea mediteraneană, ceea ce creează condițiile pentru mai multe zile de vreme severă.

Din nordul Italiei până în zona Adriaticii și în vestul Balcanilor sunt așteptate furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale care pot provoca inundații locale. Și România intră sub influența acestui episod de vreme rece și instabilă, în special prin răcirea accentuată și cantitățile importante de precipitații estimate în zona Carpaților.

Imaginile satelitare arată deja schimbările majore din atmosferă. Un sistem extins de joasă presiune domină mare parte din Europa, în timp ce zonele de presiune ridicată s-au consolidat deasupra Atlanticului de Nord și nord-vestului Africii.

Potrivit prognozelor, acest val de aer rece va afecta continentul până la finalul săptămânii. Temperaturile vor fi cu 10 până la 14 grade Celsius sub valorile normale pentru această perioadă în multe regiuni din vestul și centrul Europei, iar răcirea se va extinde ulterior spre sud și sud-est.

În unele regiuni, temperaturile de dimineață se vor apropia de pragul înghețului, un fenomen neobișnuit pentru mijlocul lunii mai. Maximele din timpul zilei vor rămâne și ele foarte scăzute, între 10 și 15 grade Celsius, iar local chiar sub 10 grade.

Meteorologii spun că episodul de frig este cu aproximativ 15 grade sub media obișnuită a perioadei.

În același timp, contrastul dintre aerul rece și cel cald din sudul Europei intensifică circulația atmosferică deasupra Mediteranei și favorizează formarea furtunilor organizate.

Între joi și sâmbătă sunt așteptate furtuni severe în Italia, în zona Adriaticii și în vestul și centrul Balcanilor. Sunt posibile furtuni supercelulare, vijelii și cantități importante de apă.

Cele mai mari acumulări de precipitații sunt estimate în zonele montane, inclusiv în Apenini, Alpii Dinarici și Carpați, unde local pot cădea peste 100-150 de litri de apă pe metrul pătrat.

Masa de aer rece va aduce și ninsori consistente în Alpi. În unele zone, până la începutul săptămânii viitoare se pot depune aproape 50 de centimetri de zăpadă. Ninsori sunt așteptate și în Pirineii centrali.

Meteorologii estimează însă că vremea se va schimba din nou săptămâna viitoare. Blocajul atmosferic care a permis pătrunderea aerului rece ar urma să se destrame, iar temperaturile vor începe să crească treptat în Europa.

Încălzirea va începe în vestul și sud-vestul continentului și se va extinde ulterior spre est. Prognozele arată că temperaturile ar putea reveni rapid la valori normale sau chiar peste normalul perioadei până la finalul lunii mai.