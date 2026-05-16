Bolojan și Fritz au pus la punct strategia înainte de consultările de la Cotroceni. Ce îi vor spune lui Nicușor Dan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, după ce a avut o întâlnire cu primarul Dominic Fritz, la Primăria Timişoara, că cele două partide, PNL şi USR, vor fi aliniate la consultările de luni de la Cotroceni şi indiferent de formula de guvernare care se va găsi, vor susţine proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi de relansarea economică. La rândul său, Dominic Fritz a spus că ambele formaţiuni vor transmite că orice formulă de guvernare cu PSD este exclusă.

Bolojan a arătat că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică.



"În plan politic vom fi aliniaţi în consultările cu domnul preşedinte, luni, în aşa fel încât în baza experienţei pe care am avut-o în aceste luni de guvernare pe de-o parte să susţinem, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, care ţin de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică în aşa fel încât, pe de-o parte, să închidem această perioadă pe care nu o puteam evita, de constrângeri bugetare şi de reduceri de deficite şi să trecem într-o etapă de relansare economică. De asemenea, vom susţine proiectele care ţin de PNRR în Parlament, pe care aşa cum am anunţat le vom depune în următoarele două săptămâni pentru ca toate jaloanele să fie îndeplinite şi să nu pierdem aceşti bani. Cele două partide vor susţine cele două proiecte care sunt angajamente ale României faţă de Uniunea Europeană", a adăugat Bolojan.

Fritz: O rice formulă de guvernare cu PSD este exclusă

"I-am prezentat premierului interimar Ilie Bolojan proiectele majore ale Timişoarei. Am discutat şi despre situaţia politică, unde decizia de a ne coordona şi alinia în această criză a fost reiterată în discuţia noastră. Am discutat şi despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine.

Dar suntem responsabili, şi în funcţie de ce se discută şi de rezultatele acestor consultări, şi USR şi PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate", a explicat Dominic Fritz.

Premierul interimar se află sâmbătă într-o vizită în judeţul Timiş, unde va participa şi la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 de la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care va susţine un discurs.

Bolojan: Renegocierea PNRR în următoarele două săptămâni este o prioritate

Ilie Bolojan a mai spus că renegocierea Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în următoarele două săptămâni, este o prioritate pentru Guvern, întrucât în fiecare reşedinţă de judeţ din România se derulează proiecte importante cu finanţare prin acest program şi care trebuie finalizate în următoarele luni.

"Renegocierea programului din următoarele două săptămâni este o prioritate şi de aceea, şi pentru municipiul Timişoara, finalizarea acestor proiecte este vitală. De asemenea, sunt multe active şi multe proiecte care sunt astăzi în administrarea Guvernului, în administrarea statului român, care pot fi transferate reşedinţelor de judeţ, în aşa fel încât active care astăzi nu sunt folosite corespunzător să fie folosite.

Şi în această perioadă pe care am finalizat-o în cele 10 luni de guvernare, componenta de descentralizare a fost importantă şi o vom susţine şi în perioada următoare, indiferent pe ce poziţie vor fi cele două partide (PNL şi USR, n.r.), dar transferurile de active către primării pentru a putea fi puse în valoare, pentru a putea fi valorificate este o direcţie importantă pe care trebuie să o susţinem", a afirmat Ilie Bolojan, într-o declaraţie comună pe care a susţinut-o alături de primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, lider al USR, scrie Agerpres.