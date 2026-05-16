Salariile medii în Europa: țările cu cele mai mari și cele mai mici salarii

Publicat la 12:00 16 Mai 2026 Modificat la 12:00 16 Mai 2026

Datele pe salariile medii din Europa ne arată diferențe semnificative atât în termeni nominali cât și când vine vorba de puterea de cumpărare a cetățenilor, informează Euronews într-un amplu articol de analiză. Salariile medii diferă puternic în Europa în 2025. Dacă este luată în calcul puterea de cumpărare, decalajul se reduce. Însă diferența dintre țările europene cu cele mai mari și cele mai mici salarii rămâne profundă. Așadar, ce țări plătesc cel mai bine? Unde sunt cele mai mari și cele mai mici salarii din Europa? Cum schimbă puterea de cumpărare imaginea salariilor?

Potrivit raportului OCDE „Taxing Wages 2026”, salariile medii brute anuale variază de la 18.590 de euro în Turcia la 107.487 de euro în Elveția. Datele includ 27 de țări europene, dintre care 22 sunt membre ale UE. Elveția este singura țară unde salariile medii brute depășesc 100.000 de euro.

Islanda se află pe locul al doilea, cu 85.950 de euro. Luxemburg conduce în UE, cu 77.844 de euro, ocupând locul al treilea la nivel general. Danemarca (71.961 de euro) și Olanda (69.028 de euro) completează primele cinci poziții. Norvegia, cu 68.420 de euro, nu este departe.

Dintre cele mai mari cinci economii ale Europei, Germania conduce, cu 66.700 de euro, urmată îndeaproape de Regatul Unit, cu 65.340 de euro. Celelalte trei mari economii se află semnificativ mai jos. Franța are 45.964 de euro, Italia 36.594 de euro, iar Spania 32.678 de euro. Salariile medii din Germania și Regatul Unit sunt de peste două ori mai mari decât cele din Spania.

Austria (63.054 de euro), Belgia (62.348 de euro), Irlanda (60.258 de euro), Finlanda (55.462 de euro) și Suedia (50.338 de euro) se situează între aceste două grupuri, toate peste pragul de 50.000 de euro. Nouă țări din UE sunt sub pragul de 30.000 de euro.

Slovacia are cele mai mici salarii anuale din UE, cu 19.590 de euro. Nouă dintre cele 22 de țări ale UE incluse în listă se află sub 30.000 de euro. Ungaria (21.257 de euro), Letonia (21.321 de euro), Cehia (23.685 de euro), Portugalia (24.254 de euro) și Polonia (24.490 de euro) sunt toate sub 25.000 de euro. Estonia (25.603 euro), Grecia (26.563 de euro) și Lituania (28.474 de euro) depășesc acest prag, dar rămân sub 30.000 de euro.

În termeni nominali, țările din nordul și vestul Europei domină partea superioară a clasamentului. Sudul și estul Europei se concentrează spre partea inferioară.

Ce explică diferențele salariale dintre țări?

Experții Organizației Internaționale a Muncii (OIM) spun că diferențele salariale din Europa țin, în mare parte, de trei factori: productivitatea și structura economică, regulile de pe piețele muncii și costul vieții.

Țările cu sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum finanțele și tehnologia, tind să plătească salarii mai mari, la fel ca acelea cu sindicate puternice și negociere colectivă. Nivelurile mai ridicate ale prețurilor împing, în general, și salariile nominale în sus. În funcție de puterea de cumpărare, decalajul salarial din Europa se reduce față de cifrele nominale.

Paritatea puterii de cumpărare (PPC) este un indice care reunește ratele de conversie valutară care egalizează puterea de cumpărare a diferitelor monede prin eliminarea diferențelor de preț dintre țări. Datele de aici sunt exprimate în dolari americani, deoarece datele PPC în euro nu au fost încă publicate.

Astfel, salariile medii brute anuale variază de la 38.118 în Slovacia la 106.532 în Elveția. Germania (93.985), Luxemburg (93.203) și Țările de Jos (92.905) depășesc toate pragul de 90.000. Danemarca (88.454) și Norvegia (87.722) urmează îndeaproape

Dintre cele mai mari cinci economii ale Europei, clasamentul rămâne neschimbat față de cel în termeni nominali. Totuși, distanțele dintre ele se modifică. Regatul Unit ajunge la 82.329, iar Franța la 67.273, în timp ce Italia urcă la 60.503, iar Spania la 57.517.

Turcia și Germania, cei mai mari câștigători în clasamentul PPC

Când sunt comparate clasamentele nominale și cele în funcție de PPC, Turcia înregistrează cea mai mare urcare, avansând nouă poziții, de pe ultimul loc pe locul 18. Germania urcă și ea cinci poziții, de pe locul 7 pe locul 2.

Cele mai mari scăderi sunt înregistrate de Islanda, care coboară de pe locul 2 pe locul 9, și Estonia, de pe locul 20 pe locul 25.

Estimările privind salariile medii se referă la angajați cu normă întreagă din anumite sectoare industriale selectate, în principal din sectorul privat. Ele acoperă cea mai mare parte a economiei — inclusiv industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu amănuntul, transporturile, finanțele și alte servicii pentru companii —, dar exclud agricultura, administrația publică, educația și sănătatea.

Cotele impozitului pe venit variază semnificativ în Europa, ceea ce înseamnă că salariile nete pot arăta destul de diferit față de cele brute.