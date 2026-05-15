Un miliardar nigerian a cumpărat una dintre cele mai scumpe case din Londra. Ce oferă conacul de 53 de milioane de lire

1 minut de citit Publicat la 23:45 15 Mai 2026 Modificat la 23:52 15 Mai 2026

Încă din 2020 că vila era considerată una dintre cele mai scumpe proprietăți rezidențiale scoase la vânzare în Londra. Foto: Profimedia Images

Miliardarul nigerian Femi Otedola a cumpărat o vilă de lux într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra pentru 53 de milioane de lire sterline, scrie Forbes.

Proprietatea este situată în St John’s Wood, o zonă de lux din nord-vestul capitalei britanice, cunoscută pentru reședințele sale impresionante și pentru numărul mare de milionari și celebrități care locuiesc acolo.

Presa britanică relata încă din 2020 că vila era considerată una dintre cele mai scumpe proprietăți rezidențiale scoase la vânzare în Londra. La acel moment, prețul cerut depășea 70 de milioane de lire sterline.

Conacul dispune de zece dormitoare și facilități demne de un hotel de lux: cinema privat, spa, piscină interioară, sală de fitness, cameră pentru trabucuri și cramă.

Achiziția vine într-o perioadă complicată pentru piața imobiliară de lux din Londra, afectată de taxele mai mari pentru proprietăți și de creșterea costurilor de finanțare.

Cine este Femi Otedola

Femi Otedola este președinte și acționar majoritar al First HoldCo Plc, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Nigeria. Afacerile sale includ investiții în energie, finanțe, transport maritim și brokeraj în asigurări.

Averea sa este estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Otedola și-a construit prima mare avere din comerțul cu mărfuri, înainte de a-și vinde participația din Forte Oil și de a se orienta către sectorul energetic.

Anul trecut, omul de afaceri și-a vândut participația majoritară în Geregu Power, tranzacție din care ar fi obținut aproximativ 750 de milioane de dolari.

Pe lângă noua proprietate din Londra, miliardarul mai deține locuințe în Lagos, Dubai și Monaco și are investiții în Zenith Bank și FBN Holdings.