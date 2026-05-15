Scandalul uriaș cu o avocată virală pe rețelele sociale. Ce făcea, de fapt, femeia, în timp ce își consilia clienții aflați după gratii

2 minute de citit Publicat la 13:58 15 Mai 2026 Modificat la 14:03 15 Mai 2026

Avocata Gabriela Vieira Serafin și-ar fi folosit accesul privilegiat la deținuți pentru a transmite mesaje între gangsterii aflați în închisoare și cei din exterior FOTO: Instagram/ serafingabriela

O avocată atrăgătoare, care și-a construit o audiență online prin reconstituirea cazurilor clienților ei implicați în bande criminale, este suspectată că i-ar fi ajutat chiar pe infractorii pe care îi apăra în instanță.

Locuința avocatei devenite virale, Gabriela Vieira Serafin, din orașul Florianopolis, sudul Braziliei, a fost percheziționată marți dimineață de agenți antidrog, după ce anchetatorii au suspectat că aceasta și-ar fi folosit accesul privilegiat la deținuți pentru a transmite mesaje între gangsterii aflați în închisoare și cei din exterior, potrivit New York Post.

› Vezi galeria foto ‹

Serafin nu era acasă în momentul percheziției și, până în prezent, nu a fost pusă sub acuzare. Totuși, polițiștii au descoperit și confiscat două telefoane mobile, cartele SIM, stick-uri USB și carduri de memorie ascunse într-o mănușă de copil din dormitorul ei, potrivit publicației NewsX.

Mama lui Serafin, care se afla la proprietate, a confirmat că probele îi aparțineau fiicei sale, iar experții criminaliști analizează acum datele. Tatăl ei vitreg, prezent și el la descinderea de la ora 6 dimineața, a fost reținut pentru scurt timp și apoi eliberat.

Serafin a devenit celebră pe internet sub numele de „Advogata”, un joc de cuvinte în portugheză între „avocat” și „pisică”, postând videoclipuri filmate din perspectivă subiectivă despre capturi de droguri, invazii la domiciliu și rivalități între bande.

Într-un clip distribuit masiv, ea interpreta rolul unei femei surprinse cântărind droguri într-un apartament. Apoi a descris presupusa violență a poliției despre care clienta sa susținea că ar fi avut loc în timpul arestării.

Un alt videoclip o arată pe Serafin explicând cum un gangster a închiriat un apartament în aceeași clădire cu un rival pentru a-i monitoriza mișcările.

„Tipii erau în război, dar era greu să-și prindă inamicul pe stradă. Așa că ce au făcut? Au închiriat un apartament în același bloc cu dușmanul lor. Aproape ușă în ușă. Stăteau acolo doar să-i urmărească mișcările”, a spus ea în videoclip.

Ea a descris apoi ambuscada „ca în Vestul Sălbatic” care a dus la inculparea a trei persoane pentru tentativă de omor.

Nu se știe unde se afla Serafin, avocată înregistrată la filiala Santa Catarina a Baroului Brazilian, în momentul percheziției și nici măsurile ulterioare aplicate în cazul ei.