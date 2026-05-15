Elev de 14 ani din Timiş, în comă după ce a căzut cu trotineta electrică. Băiatul plecase de la şcoală în timpul programului

1 minut de citit Publicat la 13:50 15 Mai 2026 Modificat la 13:50 15 Mai 2026

Sursa foto: Agerpres

Un copil în vârstă de 14 ani se zbate între viaţă şi moarte, la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică pe un trotuar din comuna Dumbrăviţa, limitrofă municipiului Timişoara, şi s-a accidentat grav în zona capului, potrivit Agerpres.

"Elevul a părăsit incinta unităţii de învăţământ împreună cu alţi doi colegi şi s-a deplasat cu trotineta electrică în zona limitrofă şcolii. În timpul deplasării, dintr-un motiv încă neclarificat pe deplin, copilul a pierdut controlul trotinetei şi a fost proiectat violent pe carosabil, suferind un impact extrem de puternic la nivelul capului.

În urma traumatismului, elevul a suferit leziuni grave ale trunchiului cerebral şi se află, în acest moment, în stare de comă, internat şi aflat sub strictă supraveghere medicală. Viaţa sa este, din nefericire, în continuare în pericol", arată direcţiunea şcolii din Dumbrăviţa, într-un comunicat remis, vineri, de şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu.

Conducerea Şcolii Gimnaziale din Dumbrăviţa anunţă că la nivelul unităţii de învăţământ s-au declanşat deja cercetări administrative riguroase cu privire la incidentul petrecut joi, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spaţiul şcolar în timpul programului, precum şi modul în care au fost respectate procedurile interne privind siguranţa elevilor.

"Suntem ferm angajaţi în clarificarea integrală a acestor aspecte. În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acţiune sau prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situaţie de pericol, acestea vor răspunde, fără excepţie, conform reglementărilor legale şi interne aplicabile. Siguranţa elevilor noştri este şi trebuie să rămână prioritatea absolută a acestei instituţii, iar din această tragedie avem datoria să tragem toate învăţămintele necesare, astfel încât asemenea evenimente să nu se mai repete", se afirmă în comunicatul menţionat.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi au stabilit primele detalii ale accidentului.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit că un minor de 14 ani se deplasa cu o trotinetă electrică, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă. Băiatul a fost transportat de urgenţă la spital, iar cercetările continuă", menţionează o informare de presă transmisă de Poliţia Timiş.