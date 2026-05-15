Povestea incredibilă a actriţei de la Hollywood care se mândreşte cu originile sale româneşti

Numele de scenă Pataky vine de la bunica maternă a actriţei, Roza, născută în Transilvania.

Actrița renumită de la Hollywood Elsa Lafuente Medianu, cunoscută la nivel internațional cu numele de scenă Elsa Pataky, se mândreşte cu originile ei româneşti, despre care a vorbit în repetate rânduri. Cu un tată spaniol şi o mamă româncă, talentul actoricesc l-a moştenit de la bunicul matern.

Actriţa s-a născut la Madrid, în Spania, fiind fiica lui José Francisco Lafuente, biochimist spaniol, și a Cristinei Medianu Pataky, publicistă româncă. Numele de scenă Pataky vine de la bunica maternă, Roza, născută în Transilvania.

„Mama mea s-a născut în România, așa că sunt pe jumătate româncă. Și sunt foarte mândră de asta. Poporul român este un popor foarte vesel, în ciuda anilor foarte grei prin care a trecut.”, a declarat actriţa. Aceasta a spus că întotdeauna a simţit o legătură profundă cu moștenirea culturală din partea familiei materne, ceea ce a determinat-o să urmeze cariera de actriță. Pentru că, dacă nu ar fi fost familia Medianu Pataky, poate că și-ar fi continuat planul de a obține o diplomă în Jurnalism și de a lucra ca ziarist.

Atracția pentru actorie a intrat în viața ei prin bunicul matern, actor de profesie. În copilărie, când acesta venea la Madrid pentru a-și vizita fiica și nepoata, jocurile lor aveau mereu legătură cu teatrul: „Întotdeauna făceam teatru cu bunicul meu, iar eu eram prințesa”, a povestit actrița într-un interviu acordat în 2008 jurnalistei Luz Sánchez Mellado pentru El País, relatează publicația Lecturas.

Părinții ei s-au cunoscut în România, la București, unde tatăl, chimist de profesie, ajunsese pentru a lucra la o companie românească. Acolo a întâlnit-o pe Cristina, studentă la Publicitate și Relații Publice. Cei doi s-au îndrăgostit, au avut o fiică, iar apoi s-au despărțit. După separare, când Elsa avea 4 ani, fetița a rămas să locuiască împreună cu tatăl ei într-un apartament din Chamberí, unul dintre cartierele rezidenţiale ale Madridului. Se bucura de confort material, care însă nu a compensat lipsa mamei, iar actriţa a povestit că în acea prioadă grea se simţea singură și nefericită: „Îmi era dor de mama mea. Mă fascinau colegele mele, atât de îngrijite, cu fundele și cozile lor. Tatăl meu nu se pricepea la asta, așa că am învățat să mă coafez singură”.

Astfel, încet încet a început să aibă grijă singură de ea și a căpătat mult curaj care a reprezentat baza unui caracter hotărât. La 14 ani, un judecătorul i-a permis să se mute cu mama ei, iar această schimbare a fost ca o gură de aer proaspăt: „Mi-a dat libertate și încredere. Nu aveam oră de întoarcere acasă, iar prietenii mă invidiau. Ne spuneam totul.”

Anii adolescenței petrecuți în casa mamei sale au apropiat-o de România. Cu bunicii vorbea în limba română, iar bunica Roza, care folosea rune pentru a ghici viitorul, i-a influenţat viaţa. Una dintre aceste rune avea să ajungă, peste ani, tatuată pe brațul actriței. „Mama mea s-a născut în România, așa că sunt pe jumătate româncă. Și sunt foarte mândră de asta ”, a scris Elsa Pataky pe blogul ei, pe care l-a avut cu ani în urmă pentru revista Glamour. „Poporul român este un popor foarte vesel, în ciuda anilor foarte grei prin care a trecut în timpul regimului totalitar al dictatorului Ceaușescu.”

Când avea 15 ani, a făcut una dintre cele mai marcante călătorii din viața ei. În vara aceea, adolescenta a vizitat țara în care se născuseră multe dintre rudele sale. „Am vizitat Bucureștiul, unde locuia familia mea, când aveam cincisprezece ani. În această călătorie, însoțită de bunica mea, care încă locuia acolo, am avut ocazia să admir peisajele incredibile ale Munților Carpați , vârfurile impunătoare, și să vizitez orașe frumoase cu istorii bogate.”

S-a întors la Madrid transformată și mai îndrăgostită de această moștenire pe care, până atunci, nu o putuse cunoaşte. Alegerea numelui de familie al bunicii sale, Pataky, ca nume de scenă a fost, în parte, o onoare adusă acestor rădăcini pe care acum le considera ca fiind ale sale. Un nume de familie care, fără să știe, a făcut-o faimoasă în întreaga lume.

Ascensiunea ei spre celebritate a început în timp ce studia Jurnalismul la Universitatea CEU San Pablo. Își dorea un plan de rezervă în cazul în care totul eșua, dar hotărârea de a-și face un nume în actorie o însoțise încă de când bunicul ei inventa personaje pentru ea. Și-a dat seama curând că nu va urma niciodată cariera de jurnalistă. Îndată ce Antonio Cuadri, regizorul serialului „Al salir de clase” (Plecarea clasei), a văzut-o participând la audiții, a știut că și-a găsit-o pe Raquel. Timp de câțiva ani, ea a fost personajul negativ oficial al serialului zilnic care atrăgea un mare număr de adolescenți.

Dar a venit un moment când Spania nu a mai fost de ajuns pentru ea. Își dorea mai mult. Își dorea să lucreze în alte limbi, să vadă alte locuri. Își dorea noi provocări, poate datorită acelui spirit hotărât care îşi avea rădăcinile în copilărie. Astfel Elsa Pataky s-a stabilit în Los Angeles și a jucat mai multe roluri principale în filme de acțiune, unde personalitatea și fizicul ei se potriveau perfect.

Mai târziu, l-a întâlnit pe Chris Hemsworth, pe atunci necunoscut, dar care a devenit ulterior unul dintre cei mai bine cotaţi actori ai generației sale și împreună au trei copii. Acum Elsa nu locuiește nici la București, nici la Madrid sau Los Angeles, ci la Byron Bay, în Australia. Acolo, merge desculță toată ziua, își crește copiii și are dubla sarcină de a-i învăța două limbi: spaniola și româna, astfel încât nici ei să nu uite niciodată de unde vin.