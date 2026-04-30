O femeie care își renova casa a fost amendată cu 230.000 € pentru că praful de la lucrări i-a împiedicat pe vecini să întindă rufele

Vecinii s-au plâns că renovarea le-a afectat condițiile de trai (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O femeie, fostă bancheră de la Goldman Sachs, trebuie să plătească o sancțiune de aproape 200.000 de lire sterline (230.000 de euro) în urma unui proces intentat de vecinii ei, care au acuzat că renovarea apartamentului ei de lux le-a afectat grav condițiile de trai, împiedicându-i să își întindă rufele în interior.

Cazul a fost judecat la Mayor’s and City County Court, unde magistratul Stephen Hellman a dat câștig de cauză soților Samuel și Jennifer Wagner. Cuplul a obținut despăgubiri de peste 40.000 de lire, iar pârâta, Leda Sara, a fost obligată să suporte cea mai mare parte a cheltuielilor de judecată ale vecinilor, estimate la aproximativ 150.000 de lire, pe lângă propriile costuri legale, potrivit The Independent.

Disputa a izbucnit într-un imobil de patrimoniu din Lennox Gardens, una dintre cele mai exclusiviste zone din Knightsbridge, Londra, unde proprietățile pot ajunge la valori de până la 40 de milioane de lire. Sara cumpărase apartamentul de deasupra locuinței soților Wagner în 2014 și a demarat imediat lucrări ample de renovare, care s-au întins, cu întreruperi, pe o perioadă de aproape cinci ani.

Vecinii au reclamat că lucrările au generat cantități „extraordinare” de praf, care pătrundea în apartamentul lor prin fisuri și ferestre, făcând imposibilă inclusiv uscarea rufelor în interior. În plus, zgomotele constante ar fi provocat fisuri în tavan, iar locuința ar fi devenit dificil de încălzit după ce apartamentul de deasupra a fost adus la stadiul de „structură goală”.

Problemele nu s-au oprit odată cu finalizarea lucrărilor. Soții Wagner au susținut că ulterior au apărut scurgeri de la instalațiile sanitare și de stingere a incendiilor, care au provocat daune serioase, inclusiv prăbușirea unui tavan. Aceștia au fost nevoiți să se mute temporar de trei ori.

În instanță, Leda Sara a respins acuzațiile, susținând că nu poate fi trasă la răspundere pentru greșelile contractorilor și că a luat măsuri rezonabile pentru remedierea problemelor apărute. Judecătorul i-a dat dreptate în privința scurgerilor, stabilind că nu este responsabilă direct pentru acestea.

Totuși, instanța a concluzionat că durata excesivă a lucrărilor și întârzierile repetate au constituit un „deranj” semnificativ pentru vecini, provocându-le disconfort și anxietate pe termen lung. Un element esențial în decizie a fost faptul că lucrările au început fără autorizația necesară, ceea ce a dus la suspendarea acestora pentru o perioadă îndelungată.

Judecătorul a subliniat că, dacă autorizațiile ar fi fost obținute din timp, întârzierile ar fi putut fi evitate. De asemenea, chiar și după reluarea lucrărilor, termenul contractual de opt luni a fost depășit considerabil.

În consecință, instanța a stabilit că Leda Sara este responsabilă pentru disconfortul cauzat vecinilor și pentru prelungirea nejustificată a lucrărilor, obligând-o să suporte majoritatea costurilor rezultate din acest conflict de durată.