Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte

2 minute de citit Publicat la 12:28 20 Mai 2026 Modificat la 13:04 20 Mai 2026

Sana Yousaf avea 17 ani și era foarte cunoscută în mediul online, în Pakistan FOTO: Instagram/ Sana Yousaf

Un tribunal din Pakistan a condamnat la moarte un bărbat pentru uciderea unei adolescente, vedetă pe rețelele sociale, caz care a stârnit indignare în întreaga țară.

Umar Hayat a intrat în locuința vedetei TikTok Sana Yousaf, de 17 ani, în luna iunie a anului trecut, după ce aceasta i-a respins în repetate rânduri avansurile, și a împușcat-o mortal.

Hayat, care acum are 23 de ani, și-a recunoscut fapta în iulie, spunând că dezvoltase o obsesie față de Yousaf după câteva interacțiuni online.

Tatăl lui Yousaf, Syed Yousaf Hassan, a declarat că verdictul pronunțat de tribunalul din Islamabad reprezintă „o lecție pentru toți astfel de infractori din societate”, potrivit presei locale citate de BBC.

Instanța a dispus, de asemenea, ca Hayat să plătească 2,5 milioane de rupii (9.000 de dolari) drept despăgubiri familiei lui Yousaf.

În timpul anchetei, Hayat a spus că a călătorit la Islamabad cu câteva zile înainte de crimă pentru a-i ura „La mulți ani” lui Yousaf. Deși aceasta a refuzat să se întâlnească cu el, a reușit să ajungă la locuința ei, unde cei doi au avut o ceartă care a escaladat și s-a încheiat cu uciderea tinerei, potrivit presei pakistaneze.

Înainte de moartea ei, Yousaf avea peste un milion de urmăritori pe TikTok și încă jumătate de milion pe Instagram. Era foarte apreciată de fani pentru conținutul său relaxat și amuzant, inclusiv videoclipuri în care încerca tendințe vestimentare, făcea lip-sync pe melodii sau pur și simplu petrecea timp cu prietenii.

Activiștii au declarat că uciderea lui Yousaf face parte dintr-un tipar mai amplu de violență împotriva femeilor în Pakistan.

Poliția a efectuat raiduri în mai multe locații din capitală, unde Yousaf locuia împreună cu familia sa, precum și în provincia Punjab, analizând imagini de pe 113 camere CCTV.

Deși mulți și-au exprimat indignarea față de moartea lui Yousaf, au existat și reacții ostile la adresa activității sale de influencer.

Usama Khilji, directorul organizației pentru drepturi digitale Bolo Bhi, a declarat pentru BBC într-un interviu că astfel de critici au venit din partea unei mici părți a utilizatorilor de internet, majoritatea bărbați, dintre care unii au invocat motive religioase.

„Ei întreabă de ce publica tot acest conținut și chiar sugerează că familia ar trebui să îi șteargă conturile de Instagram și TikTok pentru că acestea contribuie la «păcatele» ei”, a spus Khilji.

Farzana Bari, o cunoscută activistă pentru drepturile omului, a susținut că reacția este „misogină” și „patriarhală”.

Yousaf avea „propria ei voce”, a spus aceasta, adăugând că discursul din mediul online reprezintă un semnal că rețelele sociale au devenit „un loc foarte amenințător pentru creatoarele de conținut” din Pakistan.