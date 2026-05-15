​Procurorii italieni au cerut închisoare pe viaţă pentru Vasile Frumuzache, bărbatul acuzat că a ucis două românce

1 minut de citit Publicat la 11:34 15 Mai 2026 Modificat la 11:45 15 Mai 2026

În cadrul procesului care se desfăşoară în Italia, procurorii au cerut închisoare pe viață cu 18 luni de izolare pe timp de zi, pentru Vasile Frumuzache, agentul de pază român care a mărturisit uciderea Mariei Denisa Adas Păun, în vârstă de 30 de ani, și a Anei Maria Andrei, în vârstă de 27 de ani.

Prima femeie a fost ucisă la Prato în mai 2025, în timp ce cea de-a doua a dispărut din Montecatini Terme (Pistoia) în vara anului 2024, fiind și ea ucisă. Cadavrele au fost găsite mult mai târziu, mai ales în urma căutării Denisei, care dispăruse dintr-o locuință din Prato. Frumuzache este acuzat de ambele femicide. Procesul are loc în această perioadă în sala de judecată „bunker” din Florența, relatează La Nazione.

Potrivit Parchetului din Prato, Frumuzache a acționat cu premeditare în uciderea Denisei, iar în cazul Anei Maria s-au constatat circumstanțe agravante pentru că omorul a survenit din motive banale, după cum au concluzionat procurorii.

Acest caz a șocat Toscana. Cele două crime brutale au dus la arestarea lui Frumuzache, după ce acesta a fost oprit în timpul unei operațiuni de amploare în apropierea locuinţei acestuia.

Uciderea Denisei Adas Păun și a Anei Maria Andrei au fost comise în Prato în 2025, respectiv Montecatini în 2024. Ana Maria Andrei a dispărut în august 2024 din Montecatini Terme, iar trupul ei dezmembrat a fost găsit abia în iunie 2025 în pădurea Panteraie, lângă Pistoia.

În cursul procesului, judecătorii italieni au respins cererea apărării de a-l supune pe acuzat unei noi evaluări psihiatrice, considerând suficientă evaluarea deja efectuată în timpul anchetelor preliminare, care l-a considerat capabil de înțelegere și de discernământ.

La începutul lunii februarie, Frumuzache a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano în timpul orelor de plimbare, cățărându-se mai întâi pe zidul închisorii și apoi peste zidul perimetral folosind o frânghie rudimentară, aparent făcută din cearșafuri. Tentativa sa de evadare a fost dejucată de un ofiţer, care patrula în curtea închisorii cu mașina. Deținutul a fost reținut și dus înapoi în celulă.