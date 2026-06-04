Nicușor Dan a discutat incidentul de la Galați cu președintele Estoniei : Am stabilit să colaborăm în proiecte de apărare antidronă

1 minut de citit Publicat la 16:35 04 Iun 2026 Modificat la 16:43 04 Iun 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o conversaţie prin telefon cu omologul său eston, Alar Karis, la inițiativa acestuia din urmă, iar cadrul discuţiilor a fost abordată şi cooperarea bilaterală privind apărarea anti-dronă.

Dan a discutat cu Karis şi despre incidentul cu dronă de săptămâna trecută de la Galaţi, în urma căruia au fost rănite două persoane.

"Apreciez mult solidaritatea aliatului nostru, Estonia. Preşedintele Karis şi-a exprimat, de asemenea, mulţumirea faţă de faptul că, recent, un pilot militar român a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian al țării sale.

Cum ambele noastre ţări sunt expuse direct ameninţărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am agreat să colaborăm îndeaproape în proiecte de apărare antidronă, inclusiv în cadrul UE şi NATO.

De asemenea, am discutat şi de procesul de extindere al UE pe care îl considerăm important din punct de vedere strategic.

România va continua să îşi consolideze capabilităţile militare, să asigure o postură de apărare şi descurajare robustă pe Flancul estic", a scris preşedintele pe X.

I received a call today from the President of Estonia, Alar Karis, in the aftermath of the Russian drone incident that struck a building in Galați. I deeply appreciate the solidarity shown by our ally Estonia. President Karis also expressed his gratitude for the recent downing,… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 4, 2026

Un avion F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia, luna trecuta

Un avion militar românesc care face parte dintr-o misiune NATO a doborât marți, 19 mai, o dronă aflată în spațiul aerian al Estoniei, a declarat ministrul Apărării din această țară, Hanno Pevkur, citat de agențiile Reuters și Delfi.

Ministrul a spus inițial că aparatul a fost neutralizat de Forța Aeriană Baltică, însă ulterior a revenit și a clarificat că aeronava care a executat misiunea era românească.

Potrivit explicațiilor sale, drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei și a fost doborâtă în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană Baltic Air Policing (BAP), care protejează spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Avioanele românești F-16 din escadrila "Carpathian Vipers" operează din Lituania, din 31 martie, alături de forțele aeriene franceze, care au preluat comanda misiunii de la 1 aprilie cu avioane Rafale.