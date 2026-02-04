Vasile Frumuzache, românul acuzat de două crime în Italia, a încercat să evadeze din închisoare. A folosit o funie din cearșafuri

Vasile Frumuzache a mărturisit uciderea Anei și a Denisei, două prostituate române din Prato și Montecatini. Sursa foto: Facebook & captura Instagram / @gesu_fammi_un_bonifico01

Vasile Frumuzache, românul în vârstă de 32 de ani, care a mărturisit uciderea Anei și a Denisei, două prostituate române din Prato și Montecatini , a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano de la Florenţa, în această dimineață, 4 februarie, unde este deținut din vara trecută.

Încercarea de evadare a avut loc în timpul orei de plimbare în aer liber. Conform celor reconstituite, Frumuzache a reușit să escaladeze mai întâi zidul de trecere și apoi zidul perimetral folosind o frânghie rudimentară, aparent făcută din cearșafuri, pentru a se căţăra pe zid, relatează Corriere della Sera.

Frumuzache a fost oprit de singurul ofițer de poliție aflat în patrulă, care se deplasa cu mașina în jurul perimetrului închisorii. Românul în vârstă de 32 de ani a fost apoi reținut și dus înapoi în celulă de către ofițer.

Conform reconstituirii, dacă Frumuzache ar fi reușit să escaladeze complet al doilea zid, ar fi traversat atunci o fâșie de pământ și ar fi putut ajunge și să escaladeze gardul metalic exterior înalt, astfel ar fi putut ajunge pe câmpurile din jurul închisorii Sollicciano.

Mâine, 5 februarie, Frumuzache va apărea în fața Curții cu Juri din Florența pentru prima ședință de judecată din procesul său, fiind acuzat de omorul voluntar al celor două femei.

Românul a ajuns la închisoarea Sollicciano în iunie anul trecut, fiind transferat de la Prato după ce un deținut, văr al româncei ucise la Montecatini, l-a atacat cu ulei clocotit.