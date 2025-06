Se complică ancheta în cazul românului care a ucis-o pe Denisa. I-a dezvăluit unui deținut că „mai sunt și altele de găsit”

Cazul românului suspectat că ar fi asasin în serie în Italia ia amploare. Sursa foto: Facebook & captura Instagram / @gesu_fammi_un_bonifico01

Cazul românului suspectat că ar fi asasin în serie în Italia ia amploare. A apărut o mărturie şocantă. Aflat în detenţie în Italia, Vasile Frumuzache ar fi spus unui alt deţinut român că „mai sunt şi altele de găsit”. Cel căruia i s-a confesat este fostul iubit al uneia dintre victime. Cel care l-a şi desfigurat pe Frumuzache. Dezvăluirea făcută de acesta la interogatoriu le-a confirmat anchetatorilor cele mai sumbre bănuieli. Unul dintre cei mai reputaţi criminologi şi criminalişti din Italia, care urmăreşte acest caz, ne-a dezvăluit în exclusivitate detalii şocante.

Cosimo D'Oronzo, criminalist şi criminolog italian: „Frumuzache avea o viaţă dublă perfectă, avea un loc de muncă, iar la serviciu era impecabil. Asta vă spun pentru că m-am informat şi am auzit. Şi când se întâlnea cu alte persoane era foarte educat, era o persoană, din ce vedea lumea din exterior, era o persoană bine educată, amabilă şi asta o spun toţi cei care l-au cunoscut puţin timp pe Frumuzache.”

Bărbatul vâna escorte

Sub umbra unui agent de securitate, căsătorit, cu doi copii, Frumuzache, spun anchetatorii italieni, vâna escorte. În general românce.

Cosimo D'Oronzo, criminalist şi criminolog italian: „Nu ştim dacă a început aici, în Toscana, sau dacă a început înainte în Sicilia. De obicei, acest gen de criminali în serie înainte de 24-25 de ani e dificil să omoare.”

Reporter: „Totuşi de la 24 la 32 de ani sunt opt ani în care ar fi putut, din păcate, să mai ucidă.”

Cosimo D'Oronzo, criminalist şi criminolog italian: „Avea timp să mai comită diverse. E adevărat că un serial killer ca Frumuzache are o perioadă de liniştire din punct de vedere emoţional, ceea ce se numeşte cooling off şi am văzut asta şi cu Ana Maria şi Denisa.”

Jurnaliştii din peninsulă au publicat o altă mărturie zdrobitoare.

„Mi-a spus "ce naiba îmi pasă mie, mai sunt și altele de găsit", precizând "ce îți pasă ție". Apoi m-a făcut să înțeleg că el a omorât și alte femei”. Este declaraţia celui care l-a atacat pe Frumuzache chiar în locul de detenţie. Bărbatul era fostul iubit al Anei Maria Andrei. Tânăra din Călăraşi dispărută de un an în Italia şi pe care nu a căutat-o nimeni. A doua crimă recunoscută de Vasile.

Cosimo D'Oronzo, criminalist şi criminolog italian: „Dacă nu era cel care mărturisea crima, nu ar fi ajuns nimeni să o descopere. Ca şi în cazul eventualelor crime precedente, dacă nu i se vor aduce dovezi, astfel încât să mărturisească, celelalte crime nu se vor putea descoperi niciodată. Doar dacă nu găsesc alte dovezi în casa sa, care aparţin altor persoane dispărute, o altă cartelă, un alt telefon, lenjeria intimă, urme ale altor femei.”

Frumuzache este bănuit şi de o a treia crimă. Până acum, anchetatorii nu au dezvăluit identitatea acestei victime. Jurnaliştii italieni spun că era tot româncă.