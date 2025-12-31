Când se vede aurora boreală în 2026. Perioadele ideale pentru a vizita țările nordice

Călătorii trebuie să fie în locul potrivit la momentul potrivit pentru a vedea aurora boreală.

Aurora boreală captivează turiștii din toată lumea în fiecare an prin spectaculoasele lor perdele schimbătoare de lumină verde, violet și roșiatică pe cerul nopții. Specialiștii au anunțat când se va vedea aurora boreală în 2026, având în vedere interesul crescut de anul trecut, când Soarele a intrat în cea mai activă fază a ciclului său solar de 11 ani. Această fază, cunoscută sub numele de maxim solar, este așteptată să atingă vârful până în martie 2026, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA.

Când se poate vedea aurora boreală în 2026

Deși aurora boreală va fi întotdeauna vizibilă, ea este semnificativ mai pronunțată și mai frecventă în timpul unui maxim solar. Numărul crescut de erupții solare din această perioadă a dus la apariții aurorale mai intense și mai răspândite, care pot fi observate chiar și la latitudini mai joase decât de obicei.

Potrivit NASA, Soarele trece printr-un ciclu natural pe măsură ce trece de la o activitate magnetică scăzută la una ridicată. Aproximativ la fiecare 11 ani, în punctul culminant al ciclului solar, polii magnetici ai Soarelui se inversează și trec de la o stare calmă la o stare activă și furtunoasă.

Deși aurora boreală este imprevizibilă, cel mai bun moment pentru a o vedea este între septembrie și aprilie, iar lunile decembrie-martie suntconsiderate a fi ideale, deoarece nopțile sunt mai lungi și mai întunecate, în special în timpul maximului solar, potrivit thenationalnews.com.

De asemenea, puteți utiliza aplicații de predicție a aurorelor, inclusiv Aurora Alerts sau My Aurora Forecast & Alerts. Acestea oferă informații și alerte în timp real despre activitatea aurorală dintr-o anumită locație.

Meteorologii recomadă noaptea târziu — ideal între orele 21:00 și 02:00 — ca interval în care au loc cele mai frecvente apariții ale aurorelor boreale.

În timpul unui anumit tip de furtună solară, Soarele lansează bule de gaz electrizat la viteze mari în liniile câmpului magnetic de la polii nord și sud și în atmosfera Pământului, unde aceste particule interacționează cu gazele.

Acest lucru are ca rezultat unul dintre cele mai luminoase spectacole de lumină din natură, deoarece oxigenul creează lumină verde și roșie, în timp ce azotul strălucește albastru și violet.

Acest fenomen atmosferic a fost numit aurora boreală de către astronomul italian Galileo Galilei în 1619, deși fenomenul de la Polul Sud este denumit aurora australă.

Deși acest lucru se întâmplă 24 de ore pe zi, călătorii trebuie să fie în locul potrivit la momentul potrivit pentru a vedea aurora boreală, așa cum se arată în fotografii. Aceasta se întâmplă între septembrie și aprilie, între orele 21:00 și 3:00, când cerul este cel mai întunecat.

Țări din Europa de unde se vede aurora boreală

Puteți vedea aurora boreală în țări situate în jurul polului magnetic nordic al Pământului, aproape de Cercul Arctic, inclusiv Groenlanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda.

În țările nordice, există multe hoteluri dedicate aurorei boreale. Expedia menționează Hotelul Ranga din Islanda, care are un observator pe acoperiș și oferă un serviciu de trezire, astfel încât să nu ratați spectacolul.

În Norvegia, Eliassen Rorbuer oferă cabane deasupra apei, unde oaspeții pot vedea aurora boreală reflectată în apele Reinefjorden. Hotelul de gheață în stil iglu din Suedia este, de asemenea, popular.

Unele dintre cele mai citate destinații europene includ: Islanda: locuri precum Thingvellir National Park și Jökulsárlón oferă nopți întunecate perfecte pentru aurora boreală între septembrie și aprilie, potrivit portalului Visit World.

Norvegia (în special Tromsø, Lofoten, Svalbard): regiuni sub Cercul Arctic considerate printre cele mai bune pentru observarea fenomenului.

Suedia (Abisko și Lapland): cunoscut pentru microclimatul favorabil (ceruri mai clare) și apariții frecvente ale luminilor.

Finlanda (Lapland, inclusiv Rovaniemi și Saariselkä): regiune unde aurora este vizibilă cele mai multe nopți întunecate din sezon.

Alte locuri nord-europene pot include și parte din Groenlanda sau nordul Scoției în cazuri puternice de activitate geomagnetică.